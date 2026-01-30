Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК

МОК: Під час Олімпійських ігор усі учасники мають можливість висловити свою думку відповідно до Керівних принципів щодо висловлення думок спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на запит «Главкома» щодо заяви українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Спортсмен розповів про погрози, які йому надійшли від МОК.

«Главком» попросив МОК прокоментував заяву Гераскевича.

«Під час Олімпійських ігор усі учасники мають можливість висловити свою думку відповідно до Керівних принципів щодо висловлення думок спортсменів.

Для того, щоб знайти баланс між правом на свободу висловлення думок, зберігаючи при цьому політичний нейтралітет Олімпійських ігор, а також Фундаментальні принципи Олімпізму, ці Керівні принципи забезпечують основу для учасників змагань, офіційних осіб команд або іншого персоналу команд, що беруть участь в Олімпійських іграх, щодо можливостей, доступних їм для висловлення своєї думки під час Ігор.

Нагадування спортсменам про чинні Керівні принципи та очікування їх дотримання є стандартною частиною процедур перед Іграми.

Керівні принципи для Мілану-Кортіни-2026 повністю відповідають Керівним принципам, впровадженим для Олімпійських ігор Токіо-2020, Зимових Олімпійських ігор Пекін-2022 та Олімпійських ігор Париж-2024, які надали нові та розширені можливості для учасників змагань, офіційних осіб команд або іншого персоналу команд. Крім того, у жовтні 2023 року до Олімпійської хартії було внесено поправки, що містять посилання на ці Керівні принципи.

Ці Керівні принципи стали результатом консультаційного процесу, ініційованого Комісією спортсменів МОК у 2021 році за участю понад 3500 спортсменів щодо висловлювання думок спортсменів, та подальших рекомендацій, поданих Комісією спортсменів МОК до Виконавчого комітету МОК.

Висловлювання думок заборонено лише в таких кількох випадках:

Під час офіційних церемоній (включаючи церемонії нагородження Олімпійськими медалями, церемонії відкриття та закриття)

Під час змагань на змагальному майданчику

В Олімпійському селищі

Необхідно поважати інших спортсменів, які проживають в Олімпійському селищі, та їхні моменти слави на Олімпійських іграх. Висловлювання думок спортсменів на ігровому майданчику під час змагань або офіційних церемоній можуть відволікати увагу від святкування спортивних досягнень спортсменів.

Згідно з Олімпійською хартією, місія МОК полягає в тому, щоб «вживати заходів для зміцнення єдності Олімпійського руху, захисту його незалежності, підтримки та сприяння його політичному нейтралітету та збереження автономії спорту».

Також, згідно з Олімпійською хартією, «жоден вид демонстрацій чи політичної, релігійної чи расової пропаганди не дозволяється на будь-яких олімпійських об'єктах, місцях проведення чи інших територіях» під час Олімпійських ігор», – йдеться у відповіді МОК.

Нагадаємо, Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

«До нас зверталися (з МОК – «Главком») після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали і просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони (МОК – «Главком») контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію», – розповів Гераскевич.