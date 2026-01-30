Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК
МОК відповів на запит «Главкома»
фото: Reuters

МОК: Під час Олімпійських ігор усі учасники мають можливість висловити свою думку відповідно до Керівних принципів щодо висловлення думок спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на запит «Главкома» щодо заяви українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Спортсмен розповів про погрози, які йому надійшли від МОК.

 «Главком» попросив МОК прокоментував заяву Гераскевича.

«Під час Олімпійських ігор усі учасники мають можливість висловити свою думку відповідно до Керівних принципів щодо висловлення думок спортсменів.

Для того, щоб знайти баланс між правом на свободу висловлення думок, зберігаючи при цьому політичний нейтралітет Олімпійських ігор, а також Фундаментальні принципи Олімпізму, ці Керівні принципи забезпечують основу для учасників змагань, офіційних осіб команд або іншого персоналу команд, що беруть участь в Олімпійських іграх, щодо можливостей, доступних їм для висловлення своєї думки під час Ігор.

Нагадування спортсменам про чинні Керівні принципи та очікування їх дотримання є стандартною частиною процедур перед Іграми.

Керівні принципи для Мілану-Кортіни-2026 повністю відповідають Керівним принципам, впровадженим для Олімпійських ігор Токіо-2020, Зимових Олімпійських ігор Пекін-2022 та Олімпійських ігор Париж-2024, які надали нові та розширені можливості для учасників змагань, офіційних осіб команд або іншого персоналу команд. Крім того, у жовтні 2023 року до Олімпійської хартії було внесено поправки, що містять посилання на ці Керівні принципи.

Ці Керівні принципи стали результатом консультаційного процесу, ініційованого Комісією спортсменів МОК у 2021 році за участю понад 3500 спортсменів щодо висловлювання думок спортсменів, та подальших рекомендацій, поданих Комісією спортсменів МОК до Виконавчого комітету МОК.

Висловлювання думок заборонено лише в таких кількох випадках:

  • Під час офіційних церемоній (включаючи церемонії нагородження Олімпійськими медалями, церемонії відкриття та закриття)
  • Під час змагань на змагальному майданчику
  • В Олімпійському селищі

Необхідно поважати інших спортсменів, які проживають в Олімпійському селищі, та їхні моменти слави на Олімпійських іграх. Висловлювання думок спортсменів на ігровому майданчику під час змагань або офіційних церемоній можуть відволікати увагу від святкування спортивних досягнень спортсменів.

Згідно з Олімпійською хартією, місія МОК полягає в тому, щоб «вживати заходів для зміцнення єдності Олімпійського руху, захисту його незалежності, підтримки та сприяння його політичному нейтралітету та збереження автономії спорту».

Також, згідно з Олімпійською хартією, «жоден вид демонстрацій чи політичної, релігійної чи расової пропаганди не дозволяється на будь-яких олімпійських об'єктах, місцях проведення чи інших територіях» під час Олімпійських ігор», – йдеться у відповіді МОК.

Нагадаємо, Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

«До нас зверталися (з МОК – «Главком») після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали і просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони (МОК – «Главком») контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію», – розповів Гераскевич.

Читайте також:

Теги: олімпійські ігри МОК Олімпіада Владислав Гераскевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні 2023 року на офіційному сайті ЦСКА зазначалося, що Маньков є рядового спортивної роти ЦСКА м. Самари
Рядовий російської армії Маньков був визнаний нейтральним атлетом
31 грудня, 2025, 16:44
Новицький вподобав пост зі світлиною російського диктатора Путіна
Російські фристайлісти, які лайкали дописи з Путіним, були визнані нейтральними атлетами
3 сiчня, 13:40
Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк переписали історію
Вперше в історії двоє українських скелетоністів увійшли до топ-15 етапу Кубка світу
7 сiчня, 12:44
Хокейний турнір на Олімпійських Іграх-2026 пройде з 5 до 22 лютого в Мілані
Хокейна арена Олімпійських Ігор-2026 прийняла перші матчі після відкриття
9 сiчня, 23:10
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
Матір російського військового збирається їхати на Олімпіаду, щоб підтримати його
14 сiчня, 18:49
Дегтярьову подобаються справи Ковентрі
Підсанкційний російський чиновник похвалив очільницю МОК Ковентрі
15 сiчня, 15:20
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Відділ доброчесності FIS відкрив справу через незаконний візит російської лижниці до Криму
21 сiчня, 10:38
Шлепер вирішила відновити свою кар'єру, і тому її спільний виступ з сином став можливим
Мати та син уперше в історії Білих Олімпіад одночасно представлять свою країну
26 сiчня, 13:45
Бідний: Міжнародна спортивна спільнота розуміє свою відповідальність за те, що відбувається у міжнародному порядку денному
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
28 сiчня, 09:59

Новини

Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК
Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК
Італія вимагає допустити Палестину на Євробачення
Італія вимагає допустити Палестину на Євробачення
Нас очікує українське дербі. Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Нас очікує українське дербі. Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів: УЄФА оголосила результати голосування (відео)
Найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів: УЄФА оголосила результати голосування (відео)
Перший рубіж пройдено. Результати заключного туру Ліги Європи
Перший рубіж пройдено. Результати заключного туру Ліги Європи
Український спортсмен заявив про погрози від МОК
Український спортсмен заявив про погрози від МОК

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua