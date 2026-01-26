Став відомий склад збірної України на Олімпіаду-2026

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року

Затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України;

Поіменний склад учасників офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх був сформований за поданням національних федерацій з олімпійських видів спорту, згідно міжнародних кваліфікаційних вимог і національної системи відбору.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

біатлон (10 осіб)

гірськолижний спорт (2)

лижне двоборство (2)

лижні гонки (6)

санний спорт (10)

скелетон (1)

сноубординг (1)

стрибки на лижах з трампліна (2)

фристайл (9)

фігурне катання на ковзанах (1)

шорт-трек (2).

Склад збірної України на Олімпіаду

Біатлон: Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик

Гірськолижний спорт: Дмитро Шепʼюк, Анастасія Шепіленко

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

Лижні гонки: Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Єлизавета Ноприєнко, Софія Шкатула

Санний спорт: Богдан Бабура, Ігор Гой, Антон Дукач, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Даниїл Марціновський, Олександра Мох, Олена Смага, Олена Стецків, Юліанна Туницька

Скелетон: Владислав Гераскевич

Сноубординг: Аннамарі Данча

Стрибки на лижах з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк

Фристайл: Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Катерина Коцар

Фігурне катання на ковзанах: Кирило Марсак

Шорт-трек: Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко.

Нагадаємо, збірна України виборола одну олімпійську ліцензію у скелетоні на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Кортіні-д’Ампеццо.

Єдину квоту для України здобув лідер чоловічої команди Владислав Гераскевич. За підсумками заключного етапу Кубка світу сезону 2025/26 в німецькому Альтенберзі він посів 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

На другу ліцензію також претендував 19-річний Ярослав Лавренюк, однак його результату виявилося недостатньо, щоб здобути перепустку на Олімпіаду.

Лідер української збірної Владислав Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, виступить на своїх третіх Олімпійських іграх.