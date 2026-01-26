Став відомий склад збірної України на Олімпіаду-2026
Затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України;
Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія).
Поіменний склад учасників офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх був сформований за поданням національних федерацій з олімпійських видів спорту, згідно міжнародних кваліфікаційних вимог і національної системи відбору.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
Склад збірної України на Олімпіаду
- Біатлон: Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик
- Гірськолижний спорт: Дмитро Шепʼюк, Анастасія Шепіленко
- Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець
- Лижні гонки: Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Єлизавета Ноприєнко, Софія Шкатула
- Санний спорт: Богдан Бабура, Ігор Гой, Антон Дукач, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Даниїл Марціновський, Олександра Мох, Олена Смага, Олена Стецків, Юліанна Туницька
- Скелетон: Владислав Гераскевич
- Сноубординг: Аннамарі Данча
- Стрибки на лижах з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк
- Фристайл: Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Катерина Коцар
- Фігурне катання на ковзанах: Кирило Марсак
- Шорт-трек: Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко.
Нагадаємо, збірна України виборола одну олімпійську ліцензію у скелетоні на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Кортіні-д’Ампеццо.
Єдину квоту для України здобув лідер чоловічої команди Владислав Гераскевич. За підсумками заключного етапу Кубка світу сезону 2025/26 в німецькому Альтенберзі він посів 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).
На другу ліцензію також претендував 19-річний Ярослав Лавренюк, однак його результату виявилося недостатньо, щоб здобути перепустку на Олімпіаду.
Лідер української збірної Владислав Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, виступить на своїх третіх Олімпійських іграх.
