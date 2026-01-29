Український спортсмен заявив про погрози від МОК
Гераскевич: Надходили погрози від МОК, щоб під час Олімпіади не було акцій проти війни
Лідер українського скелетону та прапороносець збірної України на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.
«До нас зверталися (з МОК – «Главком») після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали і просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони (МОК – «Главком») контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію», – розповів Гераскевич.
Повне інтерв’ю з Владиславом Гераскевичем очікуйте на «Главкомі» вже найближчим часом.
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
