Український спортсмен заявив про погрози від МОК

Гераскевич вже проводив акцію проти війни під час минулих Олімпійських Ігор у Пекіні

Гераскевич: Надходили погрози від МОК, щоб під час Олімпіади не було акцій проти війни

Лідер українського скелетону та прапороносець збірної України на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

«До нас зверталися (з МОК – «Главком») після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали і просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони (МОК – «Главком») контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію», – розповів Гераскевич.

Повне інтерв’ю з Владиславом Гераскевичем очікуйте на «Главкомі» вже найближчим часом.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: