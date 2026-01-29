Головна Спорт Новини
Український спортсмен заявив про погрози від МОК

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Український спортсмен заявив про погрози від МОК
Гераскевич вже проводив акцію проти війни під час минулих Олімпійських Ігор у Пекіні

Гераскевич: Надходили погрози від МОК, щоб під час Олімпіади не було акцій проти війни

Лідер українського скелетону та прапороносець збірної України на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

«До нас зверталися (з МОК – «Главком») після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали і просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони (МОК – «Главком») контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію», – розповів Гераскевич.

Повне інтерв’ю з Владиславом Гераскевичем очікуйте на «Главкомі» вже найближчим часом.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
