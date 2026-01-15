Підсанкційний російський чиновник похвалив очільницю МОК Ковентрі

Дегтярьов: Підхід Крісті Ковентрі мені імпонує

Підсанкційний міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов схвально відгукнувся про роботу очільниці МОК Кірсті Ковентрі. Про це повідомляє «Главком».

Дегтярьов в інтерв'ю пропагандистам заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) винесе рішення щодо статусу Олімпійського комітету Росії (ОКР) у найближчі місяці.

«Статус учасників від Росії поки що нейтральний, тому що Олімпійський комітет Росії не відновлений. Це велика юридична робота, і в найближчі місяці ми очікуємо на позитивне рішення МОК. Я думаю, що це в будь-якому випадку буде після Олімпіади, яка стартує на початку лютого. Там зазвичай усі керівні органи збираються. Поки загадувати не будемо, бо все ж таки рішення від нас уже не залежить. Ми юридично все зробили.

У чому відмінність [колишнього президента МОК Томаса] Баха та [чинного голови організації] Кірсті Ковентрі? Колишній президент МОК відмахувався від Росії, я застав кілька місяців його правління – це було просто неподобство. А підхід Крісті Ковентрі мені імпонує. По-перше, публічна риторика, а по-друге, справи. Наш запит одразу було передано в роботу», – заявив Дегтярьов.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

У жовтні 2023 року МОК призупинив членство ОКР через включення ним до свого складу регіональних організацій тимчасово окупованих територій України.

Після цього ОКР внесла формальні зміни до своїх офіційних документів, прибравши звідти згадку про тимчасово окуповані території України.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.