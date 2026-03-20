Іранська влада стратила члена національної збірної з боротьби

Антон Федорців
glavcom.ua
Іран знову застосував смертну кару проти незгодних із режимом
фото: Fars

Спортсмен брав участь в січневих антиурядових протестах

Борець Салех Мохаммаді повішений в Ірані за звинуваченням у вбивстві поліцейських. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Іранський атлет і ще два чоловіки стали першими страченими після придушення демонстрацій у січні. Смертні вироки виконали в провінції Кум у четвер. Напередодні їх затвердив Верховний суд. Правозахисники переконані, що Мохаммаді та інших катували під час слідства.

Трьох чоловіків звинуватили в убивстві двох працівників поліції в окремих епізодах у Кумі. Окрім того, їм приписали «мохарабе» – війну проти Бога. Таке звинувачення іранська влада традиційно використовує для обґрунтування смертних вироків для неугодних.

Мохаммаді було 19 років. У 2024-му він став призером одного з міжнародних турнірів. На батьківщині спортсмена оглядачі вважали перспективним борцем.

До слова, раніше Іран зробив чергову заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу 2026 року. Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив, що збірна країни не збирається бойкотувати Мундіаль. Натомість асоціація веде перемовини про перенесення матчів зі США.

Нагадаємо, нещодавно міністр спорту Ірану заявив про відмову збірної від участі в Чемпіонаті світу 2026 року. Чиновник пов'язав рішення з воєнною операцією США та Ізраїлю проти Ірану. За його словами, національна команда за таких обставин не братиме участі в ЧС-2026.

Теги: греко-римська боротьба смертна кара Іран

