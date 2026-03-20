Іранська влада стратила члена національної збірної з боротьби

Спортсмен брав участь в січневих антиурядових протестах

Борець Салех Мохаммаді повішений в Ірані за звинуваченням у вбивстві поліцейських. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Іранський атлет і ще два чоловіки стали першими страченими після придушення демонстрацій у січні. Смертні вироки виконали в провінції Кум у четвер. Напередодні їх затвердив Верховний суд. Правозахисники переконані, що Мохаммаді та інших катували під час слідства.

Трьох чоловіків звинуватили в убивстві двох працівників поліції в окремих епізодах у Кумі. Окрім того, їм приписали «мохарабе» – війну проти Бога. Таке звинувачення іранська влада традиційно використовує для обґрунтування смертних вироків для неугодних.

Мохаммаді було 19 років. У 2024-му він став призером одного з міжнародних турнірів. На батьківщині спортсмена оглядачі вважали перспективним борцем.

