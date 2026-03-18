ФІФА співпрацюватиме з YouTube щодо показу матчів Чемпіонату світу 2026

Організатори заявляють, що співпраця з YouTube дозволить залучати фанатів так, як цього не було раніше

Нове партнерство дозволить Мундіалю вийти за межі традиційного телебачення

ФІФА офіційно оголосила про укладення масштабної угоди з YouTube, зробивши сервіс пріоритетною платформою для майбутнього Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Diario AS.

Всі матчі у відкритому доступі

Це партнерство спрямоване на максимальне охоплення аудиторії в соціальних мережах та залучення молодого покоління вболівальників. Як зазначив генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрьом, угода дозволить використовувати преміальний контент турніру для створення унікального глядацького досвіду, поєднуючи традиційне мовлення з інноваційними цифровими форматами.

Головним нововведенням турніру стане можливість дивитися початок кожної гри у прямому ефірі на YouTube. Офіційні медіапартнери ФІФА, які володіють правами на трансляцію, зможуть стрімити перші 10 хвилин кожного матчу на своїх каналах. Ця стратегія покликана створити своєрідну «дегустацію» матчів: зацікавити глядача початком зустрічі та спонукати його переключитися на основні канали мовлення (наприклад, кабельне або ефірне телебачення) для перегляду решти гри.

Інші деталі співпраці

Крім пробних десятихвилинок, мовники отримають право транслювати на YouTube певну кількість повних 90-хвилинних матчів. Також платформа стане хабом для величезної кількості додаткового контенту: розширених оглядів, закулісних зйомок, коротких роликів (Shorts) та відео. Окрім того, ФІФА відкриє доступ до свого цифрового архіву, дозволяючи партнерам публікувати записи легендарних ігор та культових моментів минулих Мундіалів, що зробить підготовку до турніру по-справжньому насиченою.

Чемпіонат світу 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня на полях США, Мексики та Канади. Вперше в історії у фінальній стадії візьмуть участь 48 команд. Завдяки інтеграції з YouTube, Мундіаль-2026 претендує на статус спортивної події з найбільшою кількістю переглядів в історії, пропонуючи фанатам по всьому світу легкий доступ до ігор через звичні цифрові пристрої.

Нагадаємо, що ФІФА дозволила показувати рекламу під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу. Перемикання на рекламу під час трансляцій вже існує у США під час перерви чи тайм-ауту у баскетболі чи американському футболі.