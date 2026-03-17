Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики

Федерація футболу Ірану веде переговори з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) щодо перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу 2026 року з США до Мексики. Як інформує «Главком», про це заявив президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж.

Оскільки президент США Дональд Трамп чітко заявив, що не може гарантувати безпеку збірної Ірану, ми, безумовно, не поїдемо до Сполучених Штатів. Ми ведемо переговори з ФІФА про те, щоб матчі Чемпіонату світу пройшли в Мексиці".

11 березня 2026 року міністр спорту Ірану Ахмад Дон'ямалі повідомив, що збірна країни не візьме участі у чемпіонаті світу.

16 березня 2026 року генеральний секретар Азіатської конфедерації футболу Віндзор Джон заявив про відсутність повідомлень від Ірану щодо відмови від участі у Мундіалі.

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США. Команда потрапила до одного квартету зі збірними Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії.

Мундіаль відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)