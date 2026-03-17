Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США
фото: AP

Мундіаль відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді

Федерація футболу Ірану веде переговори з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) щодо перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу 2026 року з США до Мексики. Як інформує «Главком», про це заявив президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж.

Оскільки президент США Дональд Трамп чітко заявив, що не може гарантувати безпеку збірної Ірану, ми, безумовно, не поїдемо до Сполучених Штатів. Ми ведемо переговори з ФІФА про те, щоб матчі Чемпіонату світу пройшли в Мексиці".

11 березня 2026 року міністр спорту Ірану Ахмад Дон'ямалі повідомив, що збірна країни не візьме участі у чемпіонаті світу. 

16 березня 2026 року генеральний секретар Азіатської конфедерації футболу Віндзор Джон заявив про відсутність повідомлень від Ірану щодо відмови від участі у Мундіалі.

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США. Команда потрапила до одного квартету зі збірними Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії.

Мундіаль відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Читайте також

«Баварія» навіть за відсутності Гаррі Кейна на полі після першого матчу не лишила особливих шансів «Аталанті»
Все або нічого? Чим завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 10 березня Реклама
11 березня, 00:22
РФ заявила про пошкодження російського консульства в Ірані
РФ заявила про пошкодження російського консульства в Ірані
10 березня, 23:29
Пентагон витратив $5,6 млрд боєприпасів за два дні війни з Іраном
Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат
10 березня, 17:17
«Жовто-чорні» не змогли нав'язати конкуренцію гостям
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
9 березня, 17:28
«Гірники» дотиснули суперника в другому таймі
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
6 березня, 14:58
Массіміліано Аллегрі знову зацікавив «вершкових»
«Реал» знайшов нового кандидата у тренери в Італії
4 березня, 12:49
Іран накопичив уран майже збройового рівня
Іран накопичив небезпечний запас урану – МАГАТЕ
3 березня, 23:55
Рятувальники та мешканці розбирають завали після американо-ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у Мінабі
В Ірані загинули понад 100 дівчат внаслідок американо-ізраїльського удару по школі
1 березня, 04:50
Збір у Римі проходив у межах підготовки до першого раунду кваліфікації Євро-2027 (U-19)
Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію в товариській грі
19 лютого, 15:25

16-річний російський веслувальник погорів на вживанні допінгу
16-річний російський веслувальник погорів на вживанні допінгу
Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні товариські матчі
Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні товариські матчі
Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба
Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба
Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики
Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики
Український стрибун з трампліна Марусяк з рекордом сезону виступив на етапі Кубка світу
Український стрибун з трампліна Марусяк з рекордом сезону виступив на етапі Кубка світу
Український голкіпер потрапив до збірної туру в Греції після божевільного матчу
Український голкіпер потрапив до збірної туру в Греції після божевільного матчу

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

