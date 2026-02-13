Головна Спорт Новини
Іспанський клуб із особливою кадровою філософією отримав бан ФІФА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Леви» не зможуть заявити нових футболістів
фото: Reuters

Учаснику Ліги чемпіонів доведеться обійтися без новачків

«Атлетік» із іспанського Більбао отримав заборону на реєстрацію нових футболістів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

У прийдешні три трансферних вікна «леви» не зможуть заявляти новачків. «Атлетік» потрапив у перелік покараних за різноманітні порушення на кшталт фінансових спорів чи недотримання нормативних вимог. Найімовірніше, йдеться про розбіжності щодо прав на одного з футболістів.

«Атлетік» відомий власною філософією формування складу. Понад 100 років кольори «левів» захищають винятково баски. Раніше йшлося про вихідців із Країни Басків, пізніше – етнічних басків зі всього світу. Зараз до команди можуть потрапити футболісти інших національностей, які виросли в регіоні. Найяскравіший приклад – брати Іньякі та Ніко Вільямси.

Тим часом українець Олександр Сапутін розповів про зірваний трансфер у чемпіонат Іспанії. На воротаря луганської «Зорі» накинула оком «Валенсія». Найімовірніше, клуби не домовилися про суму відступних.

Мадридський «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.

Паралельно «Реал» втратив провідного футболіста на тривалий період. Півзахисник Джуд Беллінгем травмував стегно лівої ноги. Найімовірніше, замість прогнозованого спершу місяця він пропустить до восьми тижнів.

