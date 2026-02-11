Віцекапітан «Барселони» поділився досвідом подолання депресії

Араухо заявив, що тепер почувається зовсім іншою людиною

Оборонець іспанської «Барселони» Рональд Араухо пригадав складний період у житті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Наприкінці листопада уругваєць отримав червону картку в протистоянні з лондонським «Челсі» в Лізі чемпіонів. Після цього каталонці надали йому позапланову відпустку. Араухо впродовж місяця попрацював над собою.

«Змінився достатньо сильно, бо чимало дізнався за цей час. Думаю, я зробив правильний крок. Я почуваюся інакше та радий цьому, тому що мені комфортніше, я щасливіший. Я можу насолоджуватися тим, що люблю, тобто футболом, і це справді допомагає», – розповів оборонець.

За словами Араухо, він не просто взяв паузу. Він комунікував із професіоналами, присвятив час родині, отримав те, чого йому бракувало в духовному плані. Тепер уругвайський центрбек почувається зовсім іншою людиною.

«Я довго почувався недобре – рік чи півтора, можливо. Я намагався бути сильним, мабуть, у зв'язку з походженням, намагався «прорватися», але відчував, що не все гаразд. Я не був собою, і в той момент у голові клацнуло: «Щось відбувається, і мені потрібно попросити про допомогу», – додав Араухо.

Оборонець повернувся на поле в січні. Тренерський штаб «Барселони» поступово залучає його до виступів першої команди. На початку лютого він провів 78 хвилини в Кубку Іспанії проти «Альбасете» та відзначився голом.

Клуб МЛС зробив трансферною ціллю бомбардира «Барселони» Роберта Левандовскі. Американський «Чикаго Файр» готовий запропонувати контракт поляку. Потенційний перехід може відбутися влітку, коли форвард стане вільним агентом.

Нагадаємо, напередодні Жоан Лапорта пішов із посади президента «Барси». Функціонер зробив такий крок, щоб мати змогу знову балотуватися. Вибори очільника каталонців призначені на 15 березня.