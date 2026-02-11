Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Віцекапітан «Барселони» поділився досвідом подолання депресії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Віцекапітан «Барселони» поділився досвідом подолання депресії
Рональд Араухо викараскався з депресивного стану
фото: Reuters

Араухо заявив, що тепер почувається зовсім іншою людиною

Оборонець іспанської «Барселони» Рональд Араухо пригадав складний період у житті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Наприкінці листопада уругваєць отримав червону картку в протистоянні з лондонським «Челсі» в Лізі чемпіонів. Після цього каталонці надали йому позапланову відпустку. Араухо впродовж місяця попрацював над собою.

«Змінився достатньо сильно, бо чимало дізнався за цей час. Думаю, я зробив правильний крок. Я почуваюся інакше та радий цьому, тому що мені комфортніше, я щасливіший. Я можу насолоджуватися тим, що люблю, тобто футболом, і це справді допомагає», – розповів оборонець.

За словами Араухо, він не просто взяв паузу. Він комунікував із професіоналами, присвятив час родині, отримав те, чого йому бракувало в духовному плані. Тепер уругвайський центрбек почувається зовсім іншою людиною.

«Я довго почувався недобре – рік чи півтора, можливо. Я намагався бути сильним, мабуть, у зв'язку з походженням, намагався «прорватися», але відчував, що не все гаразд. Я не був собою, і в той момент у голові клацнуло: «Щось відбувається, і мені потрібно попросити про допомогу», – додав Араухо.

Оборонець повернувся на поле в січні. Тренерський штаб «Барселони» поступово залучає його до виступів першої команди. На початку лютого він провів 78 хвилини в Кубку Іспанії проти «Альбасете» та відзначився голом.

Клуб МЛС зробив трансферною ціллю бомбардира «Барселони» Роберта Левандовскі. Американський «Чикаго Файр» готовий запропонувати контракт поляку. Потенційний перехід може відбутися влітку, коли форвард стане вільним агентом.

Нагадаємо, напередодні Жоан Лапорта пішов із посади президента «Барси». Функціонер зробив такий крок, щоб мати змогу знову балотуватися. Вибори очільника каталонців призначені на 15 березня.

Читайте також:

Теги: депресія ФК Барселона НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Востаннє «Реал» вигравав трофей Суперкубка два сезони тому, здолавши «Барселону» з рахунком 4:1
«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру
12 сiчня, 01:22
Телекамери зафіксували момент, коли українець спокійно спостерігав за напруженою грою, що розгорталася на полі
Лунін несподівано став зіркою соцмереж під час матчу за Суперкубок Іспанії
13 сiчня, 10:27
«Альбасете» святкує свою сенсаційну перемогу над мадридським «Реалом»
Сенсаційний андердог протистоятиме «Барселоні» в 1/4 фіналу Кубка Іспанії
19 сiчня, 19:05
Марк-Андре тер Штеген пограє за клуб із трьома українцями в складі
Тер Штеген тимчасово залишив «Барселону» заради іншого клубу з Каталонії
21 сiчня, 14:01
Педрі зазнав пошкодження в матчі Ліги чемпіонів
Стало відомо, коли повернеться до гри один із лідерів «Барселони»
22 сiчня, 15:41
«Камп Ноу» претендує на третій у своїй історії фінал Ліги чемпіонів
«Барселона» хоче прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2029 році
3 лютого, 16:32
Тільки один із грандів дістанеться фіналу Кубка Іспанії-2025/26
«Атлетіко» й «Барселона» зустрінуться в 1/2 фіналу Кубка Іспанії
6 лютого, 17:06
Жоан Лапорта пішов, щоб повернутися
Лапорта пішов із посади президента «Барселони»
9 лютого, 18:12
Роберт Левандовскі може круто змінити життя
Клуб МЛС зробив бомбардира «Барселони» трансферною ціллю
Вчора, 14:26

Новини

Гра між російським та китайським футбольними клубами закінчилася масовою бійкою
Гра між російським та китайським футбольними клубами закінчилася масовою бійкою
Віцекапітан «Барселони» поділився досвідом подолання депресії
Віцекапітан «Барселони» поділився досвідом подолання депресії
Занепад Білих Олімпіад? Через потепління суттєво зменшиться число господарів зимових Ігор
Занепад Білих Олімпіад? Через потепління суттєво зменшиться число господарів зимових Ігор
«Реал» підтвердив примирення з УЄФА
«Реал» підтвердив примирення з УЄФА
Дві українські біатлоністки увійшли в топ-20 індивідуальної гонки Олімпіади-2026
Дві українські біатлоністки увійшли в топ-20 індивідуальної гонки Олімпіади-2026
Міністр спорту РФ хоче заборонити в'їзд до Росії спортсменам, які змінили громадянство
Міністр спорту РФ хоче заборонити в'їзд до Росії спортсменам, які змінили громадянство

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Сьогодні, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua