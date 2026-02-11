Головна Спорт Новини
«Реал» втратив провідного футболіста на тривалий період

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Реал» втратив провідного футболіста на тривалий період
Джуд Беллінгем не допоможе «Реалу» щонайменше в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
фото: Reuters

Королівський клуб отримав неприємні новини з лазарету команди

Півзахисник Джуд Беллінгем ризикує пропустити до двох місяців через травму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Radio Marca.

Англієць ушкодив задню поверхню стегна лівої ноги. Обстеження виявило в нього травму напівсухожильний м'яз. Беллінгем вибув щонайменше на місяць, але відновлення може затягнутися до квітня.

Сезон 2025/26 для Джуда Беллінгема

Хавбек влітку розпочав третій рік у футболці «вершкових». У новій кампанії він зіграв 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Беллінгем у нинішньому сезоні грав на позиціях центрального та атакувального півзахисників, а також закривав лівий фланг середньої лінії. Раніше «Реал» використовував його ближче до воріт суперника – як другого нападника та навіть центрфорварда.

Найближчий графік «Реала»

Королівський клуб веде боротьбу за титул Ла Ліги та трофей Ліги чемпіонів. У рамках 1/16 фіналу єврокубка «вершкові» знову зустрінуться з лісабонською «Бенфікою» (17 лютого та 25 лютого).

У чемпіонаті Іспанії «Реал» на одне очко відстає від «Барселони» нагорі турнірної таблиці. У прийдешніх турах мадридці зустрінуться із сан-себастьянським «Реал Сосьєдадом» (14 лютого), «Осасуною» з Памплони (21 лютого) та столичним «Гетафе» (2 березня).

Раніше «Реал» отримав список вимог німецького фахівця Юргена Клоппа. Колишній керманич англійського «Ліверпуля» нібито став пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера «вершкових». Німець прагне перерозподілити ігровий час між зірками мадридців.

Тим часом Родріго не зможе допомогти «вершковим» у протистоянні з «Бенфікою». Нападник отримав дискваліфікацію. УЄФА покарала бразильця баном на два поєдинки через вилучення в останньому турі загального етапу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид)

