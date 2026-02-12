Український голкіпер розповів про зірваний трансфер у «Валенсію»

Взимку в чемпіонаті Іспанії ледь не стало на одного українця більше

Воротар луганської «Зорі» Олександр Сапутін міг перейти в іспанську «Валенсію» у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football.ua.

«Так, до мене надходить чимало пропозицій з топ-чемпіонатів. Я максималіст і дуже радий цьому. Вірю, що рано чи пізно я опинюся в такому чемпіонаті. Принаймні, зі свого боку я роблю все можливе для цього. Наскільки я знаю, інтерес був, вони («Валенсія» – ред.) розглядали можливість такого трансферу, але клуби не досягнули консенсусу в цьому питанні», – заявив кіпер.

У нинішньому сезоні Сапутін зіграв 14 поєдинків у Прем'єр-лізі, в яких пропустив 14 м'ячів. Водночас у пяти поєдинках воротар залишив ворота «сухими». Контракт голкіпера із «Зорею» чинний до літа 2028 року.

Тим часом воротар ковалівського «Колоса» Іван Пахолюк увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу. У віковій категорії до 23 років українець – один із найкращих на планеті за показником недопущених голів. Кращим за нього виявився уругвайський кіпер Бруно Антунес.

Тим часом українці не вважатимуться легіонерами в десятьох європейських чемпіонатах. Нещодавно перелік дружніх країн поповнили Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Франція. УАФ наполягає на рівних правах українських футболістів із місцевими в державах-членах ЄС.