Російські лижники вперше в історії повертаються з Олімпіади без нагород

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Російські лижники вперше в історії повертаються з Олімпіади без нагород
Коростельов не зміг здобути нагороду на Олімпіаді-2026

На Олімпіаді-2026 країну-агресора представляли Савелій Коростельов та Дар'я Непряєва

Російські лижники вперше в історії залишилися без медалей на Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком».

Вперше російські лижники змагалися на Олімпійських іграх у 1956 році у Кортіна-д'Ампеццо, тоді спортсмени збірної СРСР посіли перше місце у лижному медальному заліку, здобувши 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові нагороди. З того часу росіяни здобували олімпійські нагороди.

На Іграх у 2022 році спортсмени з Росії посіли друге місце в медальному заліку лижників, здобувши 4 золоті, 4 срібні та 3 бронзові нагороди. Перемогу тоді здобула команда Норвегії (5 золотих, 1 срібна, 2 бронзові медалі).

На Олімпіаді-2026 країну-агресора представляли Савелій Коростельов та Дар'я Непряєва.

Як Коростельов підтримував війну

Савелій Коростельов є рядовим російської армії.

Також він в соціальних мережах лайкав допис з літерою Z, яка є одним з символів російської війни проти України.

Військове звання та підтримка війни в соцмережах суперечить нейтральному статусу. Однак, МОК продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників війни.

Підтримка війни Непряєвою

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Нагадаємо, Норвегія стала найкращою країною в медальному заліку Олімпійських ігор 2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо

