Коростельов не зміг здобути нагороду на Олімпіаді-2026

Російські лижники вперше в історії залишилися без медалей на Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком».

Вперше російські лижники змагалися на Олімпійських іграх у 1956 році у Кортіна-д'Ампеццо, тоді спортсмени збірної СРСР посіли перше місце у лижному медальному заліку, здобувши 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові нагороди. З того часу росіяни здобували олімпійські нагороди.

На Іграх у 2022 році спортсмени з Росії посіли друге місце в медальному заліку лижників, здобувши 4 золоті, 4 срібні та 3 бронзові нагороди. Перемогу тоді здобула команда Норвегії (5 золотих, 1 срібна, 2 бронзові медалі).

На Олімпіаді-2026 країну-агресора представляли Савелій Коростельов та Дар'я Непряєва.

Як Коростельов підтримував війну

Савелій Коростельов є рядовим російської армії.

Також він в соціальних мережах лайкав допис з літерою Z, яка є одним з символів російської війни проти України.

Neutral skier Saveliy Korostelev liked a post with the letter Z.



The post was about an event organized by the "ZNANIE" SOCIETY



"ZNANIE" SOCIETY is under sanctions by the EU and Ukraine for its involvement in the kidnapping of Ukrainian children. pic.twitter.com/vZoHizwSD0 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 5, 2026

Військове звання та підтримка війни в соцмережах суперечить нейтральному статусу. Однак, МОК продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників війни.

Підтримка війни Непряєвою

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Нагадаємо, Норвегія стала найкращою країною в медальному заліку Олімпійських ігор 2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.