Жіноча збірна США з хокею відмовилася від зустрічі з Трампом

Жіноча збірна США з хокею виграла Олімпіаду-2026

Жіноча збірна США з хокею відхилила запрошення Дональда Трампа відвідати його звернення до Конгресу щодо стану справ у країні. Як інформує «Главком», про це повідомляє NBC із посиланням на представника Федерації хокею США.

Трамп запросив на захід чоловічу та жіночу хокейні збірні США. Обидві команди здобули золоті медалі Олімпіади.

Американські збірні у фінальних матчах з однаковим рахунком 2:1 в овертаймі обіграли Канаду.

«Ми щиро вдячні за запрошення, надіслані нашій жіночій збірній США з хокею, що завоювала золоту медаль, і високо цінуємо визнання їхнього видатного досягнення. У зв'язку з термінами і раніше запланованими академічними та професійними зобов'язаннями після Ігор, спортсменки не зможуть взяти участь. Для них велика честь бути включеними в цей список», – заявив представник Федерації хокею США.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце