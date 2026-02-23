ЗСУ на фронті ліквідували юного російського актора та боксера

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 лютого 2026 року

Данило Мірошников був кандидатом у майстри спорту з боксу

Сили оборони знищили російського окупанта Данила Мірошникова. Про це повідомляє «Главком».

Данило Мірошников: що відомо

Данило Мірошников народився 20 листопада 2003 року у Читі (РФ). Займався у школі боксу «Юність Забайкалля». Мірошников був кандидатом у майстри спорту.

Також він знявся у фільмі Олени Хзанян «У воді не тонуть», де зіграв роль Дані на прізвисько Боксер.

Ліквідація окупанта Мірошникова

Не встигнувши завершити навчання у коледжі, Мірошников у березні 2025 року долучився до злочинної війни Росії проти України. 22 жовтня 2025 року ЗСУ ліквідували окупанта.

До листопада 2025 року він вважався зниклим безвісти. Пізніше було проведено евакуацію тіла та впізнання.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 лютого 2026 року.

