ЗСУ на фронті ліквідували юного російського актора та боксера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ЗСУ на фронті ліквідували юного російського актора та боксера
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 лютого 2026 року

Данило Мірошников був кандидатом у майстри спорту з боксу

Сили оборони знищили російського окупанта Данила Мірошникова. Про це повідомляє «Главком».

Данило Мірошников: що відомо

Данило Мірошников народився 20 листопада 2003 року у Читі (РФ). Займався у школі боксу «Юність Забайкалля». Мірошников був кандидатом у майстри спорту.

Також він знявся у фільмі Олени Хзанян «У воді не тонуть», де зіграв роль Дані на прізвисько Боксер.

Ліквідація окупанта Мірошникова

Не встигнувши завершити навчання у коледжі, Мірошников у березні 2025 року долучився до злочинної війни Росії проти України. 22 жовтня 2025 року ЗСУ ліквідували окупанта.

До листопада 2025 року він вважався зниклим безвісти. Пізніше було проведено евакуацію тіла та впізнання.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 лютого 2026 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

війна окупанти смерть бокс

