Організатори Чемпіонату світу зроблять 3D-копії футболістів для кращого визначення офсайдів

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За допомогою цифрових копій футболістів глядачі зможуть реалістичніше бачити офсайди

Усі учасники Чемпіонаті світу з футболу пройдуть процедуру 3D-сканування тіла для кращого визначення положення «поза грою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Globe and Mail.

Зазначається, що всі 1248 гравців-учасників турніру пройдуть процедуру сканування перед першим матчем своєї збірної. Отримана з 3D-сканів тіла інформація буде внесена в систему даних, що дозволить прискорити і зробити більш точною фіксацію положення «поза грою».

Крім того, за допомогою цифрових копій футболістів глядачі зможуть реалістичніше бачити офсайди під час повторів у ході трансляцій та на екранах на стадіонах.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)