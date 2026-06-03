Визначився склад юнацької збірної України з футболу U-17 на матчі відбору Євро-2026

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У межах другого кваліфікаційного раунду Євро-2026 наша команда проведе поєдинки проти Латвії та Албанії

Головний тренер юнацької збірної України з футболу U-17 Володимир Самборський оприлюднив склад команди, який готуватиметься до матчів відбору Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У межах другого кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2026 року наша команда в албанському місті Дурес проведе поєдинки проти Латвії (6 червня) та Албанії (9 червня).

Склад юнацької збірної України (U-17)

Воротарі: Олександр Степанов («Шахтар» Донецьк), Ігнат Спода («Полісся» Житомир), Денис Столяренко («Легія» Варшава, Польща).

Захисники: Єгор Оніщук, Ярослав Бицик (обидва – «Шахтар» Донецьк), Тимофій Парінов («Динамо» Київ), Богдан Левицький («Рух» Львів), Артем Демчук («Маккабі» Хайфа, Ізраїль), Данило Приходько («Полісся» Житомир).

Півзахисники: Всеволод Лінніков («Штутгарт», Німеччина), Євгеній Волошко, Арсеній Сафонов (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Гоч («Рух» Львів), Адам Гурам («Гайдук» Спліт, Хорватія), Ярослав Кожушко («Славія» Прага, Чехія), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкаси), Євгеній Горбатов («Олександрія»), Нікола Каппеллато («Аталанта» Бергамо, Італія).

Нападники: Олег Дзюринець («Рух» Львів), Максим Угрік («Рух» Львів), Даніїл Пилипчук («Легія» Варшава, Польща), Ярослав Буравцов («Динамо» Київ).

Резерв

Захисники: Маркіян Панчишин («Карпати» Львів), Захар Оніщук («Болонья» Італія).

Півзахисники: Олександр Гоч (обидва – «Рух» Львів), Іван Задоєнко («Кривбас» Кривий Ріг).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)