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Визначився склад юнацької збірної України з футболу U-17 на матчі відбору Євро-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначився склад юнацької збірної України з футболу U-17 на матчі відбору Євро-2026
Україна у червні зіграє матчі другого кваліфікаційного раунду Євро-2026
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У межах другого кваліфікаційного раунду Євро-2026 наша команда проведе поєдинки проти Латвії та Албанії 

Головний тренер юнацької збірної України з футболу U-17 Володимир Самборський оприлюднив склад команди, який готуватиметься до матчів відбору Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У межах другого кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2026 року наша команда в албанському місті Дурес проведе поєдинки проти Латвії (6 червня) та Албанії (9 червня).

Склад юнацької збірної України (U-17)

Воротарі: Олександр Степанов («Шахтар» Донецьк), Ігнат Спода («Полісся» Житомир), Денис Столяренко («Легія» Варшава, Польща).

Захисники: Єгор Оніщук, Ярослав Бицик (обидва – «Шахтар» Донецьк), Тимофій Парінов («Динамо» Київ), Богдан Левицький («Рух» Львів), Артем Демчук («Маккабі» Хайфа, Ізраїль), Данило Приходько («Полісся» Житомир).

Півзахисники: Всеволод Лінніков («Штутгарт», Німеччина), Євгеній Волошко, Арсеній Сафонов (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Гоч («Рух» Львів), Адам Гурам («Гайдук» Спліт, Хорватія), Ярослав Кожушко («Славія» Прага, Чехія), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкаси), Євгеній Горбатов («Олександрія»), Нікола Каппеллато («Аталанта» Бергамо, Італія).

Нападники: Олег Дзюринець («Рух» Львів), Максим Угрік («Рух» Львів), Даніїл Пилипчук («Легія» Варшава, Польща), Ярослав Буравцов («Динамо» Київ).

Резерв

Захисники: Маркіян Панчишин («Карпати» Львів), Захар Оніщук («Болонья» Італія).

Півзахисники: Олександр Гоч (обидва – «Рух» Львів), Іван Задоєнко («Кривбас» Кривий Ріг).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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