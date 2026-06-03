Визначився склад юнацької збірної України з футболу U-17 на матчі відбору Євро-2026
У межах другого кваліфікаційного раунду Євро-2026 наша команда проведе поєдинки проти Латвії та Албанії
Головний тренер юнацької збірної України з футболу U-17 Володимир Самборський оприлюднив склад команди, який готуватиметься до матчів відбору Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
У межах другого кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2026 року наша команда в албанському місті Дурес проведе поєдинки проти Латвії (6 червня) та Албанії (9 червня).
Склад юнацької збірної України (U-17)
Воротарі: Олександр Степанов («Шахтар» Донецьк), Ігнат Спода («Полісся» Житомир), Денис Столяренко («Легія» Варшава, Польща).
Захисники: Єгор Оніщук, Ярослав Бицик (обидва – «Шахтар» Донецьк), Тимофій Парінов («Динамо» Київ), Богдан Левицький («Рух» Львів), Артем Демчук («Маккабі» Хайфа, Ізраїль), Данило Приходько («Полісся» Житомир).
Півзахисники: Всеволод Лінніков («Штутгарт», Німеччина), Євгеній Волошко, Арсеній Сафонов (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Гоч («Рух» Львів), Адам Гурам («Гайдук» Спліт, Хорватія), Ярослав Кожушко («Славія» Прага, Чехія), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкаси), Євгеній Горбатов («Олександрія»), Нікола Каппеллато («Аталанта» Бергамо, Італія).
Нападники: Олег Дзюринець («Рух» Львів), Максим Угрік («Рух» Львів), Даніїл Пилипчук («Легія» Варшава, Польща), Ярослав Буравцов («Динамо» Київ).
Резерв
Захисники: Маркіян Панчишин («Карпати» Львів), Захар Оніщук («Болонья» Італія).
Півзахисники: Олександр Гоч (обидва – «Рух» Львів), Іван Задоєнко («Кривбас» Кривий Ріг).
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
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