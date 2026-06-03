Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ковляр допоміг «Будучності» повести в рахунку у фінальній серії чемпіонату Чорногорії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ковляр допоміг «Будучності» повести в рахунку у фінальній серії чемпіонату Чорногорії
Команда Ковляра виграла перший матч у «Студентскі Центар»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ковляр відіграв 25 хвилин, набрав 9 очок, зібрав 4 підбирання, віддав 5 передач, зробив 2 перехоплення

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр провів результативний матч за «Будучность» у першій грі фінальної серії чемпіонату Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українця виграла перший матч у «Студентскі Центар» 104:81 і повела в серії до двох перемог 1:0. Наступна гра пройде 4 червня.

Олександр Ковляр відіграв 25 хвилин, набрав 9 очок (3/5 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/5 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 5 передач, зробив 2 перехоплення при 5 втратах і 3 фолах.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол Олександр Ковляр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна вдруге поспіль буде представлена на світовій першості з баскетболу 3х3
Чи підкорить Україна Варшаву? Прев’ю Чемпіонату світу з баскетболу 3х3
1 червня, 21:18
«Панатінаїкос»опублікував у соцмережах фотографії співробітників у костюмах хімзахисту
«Панатінаїкос» дезінфікував домашню арену, на якій його принциповий суперник виграв Євролігу
29 травня, 09:48
«Нью-Йорк» є дворазовим чемпіоном НБА
«Нью-Йорк Нікс» вперше з 1999 року вийшов у фінал плейоф НБА
26 травня, 09:44
Півфінальні серії НБА стартують 19 і 20 травня 2026 року
Визначилися всі півфінальні пари плейоф НБА
18 травня, 10:43
Лукашов допоміг «Рігас Зеллі» виграти нагороди латвійської першості
Лукашов здобув бронзу чемпіонату Латвії з баскетболу
15 травня, 10:52
Ковляр відіграв 5 хвилин, набрав 5 очок, зробив 1 перехоплення
«Будучность» Ковляра пробилась до півфіналу баскетбольної Адріатичної ліги
13 травня, 11:01
Жіноча збірна України U18 з баскетболу 3х3 зіграє на юнацьких Олімпійських іграх 2026
Жіноча збірна України U18 з баскетболу 3х3 відібралася на юнацькі Олімпійські ігри 2026
7 травня, 17:29
Хосе Ортісу було 63 роки
Грав на чотирьох Олімпіадах. Пішов з життя ексбаскетболіст «Реала» та «Барселони»
5 травня, 16:40
На українських баскетболісток чекає насичене літо
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 починає підготовку до сезону: хто у складі команди
4 травня, 17:20

Новини

Визначився склад юнацької збірної України з футболу U-17 на матчі відбору Євро-2026
Визначився склад юнацької збірної України з футболу U-17 на матчі відбору Євро-2026
Організатори Чемпіонату світу зроблять 3D-копії футболістів для кращого визначення офсайдів
Організатори Чемпіонату світу зроблять 3D-копії футболістів для кращого визначення офсайдів
Національний олімпійський комітет визначив найкращих спортсменів травня
Національний олімпійський комітет визначив найкращих спортсменів травня
Став відомий склад збірної України з футболу U-18 на турнір у Хорватії
Став відомий склад збірної України з футболу U-18 на турнір у Хорватії
Ковляр допоміг «Будучності» повести в рахунку у фінальній серії чемпіонату Чорногорії
Ковляр допоміг «Будучності» повести в рахунку у фінальній серії чемпіонату Чорногорії
Мессі після отримання травми готується до Чемпіонату світу за індивідуальною програмою
Мессі після отримання травми готується до Чемпіонату світу за індивідуальною програмою

Новини

Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38
Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною
Сьогодні, 08:06
Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Вчора, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Вчора, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
1 червня, 14:59

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua