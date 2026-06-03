Національний олімпійський комітет визначив найкращих спортсменів травня

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Найкращою спортсменкою травня 2026 року стала представниця художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук

Художня гімнастка Таїсія Онофрійчук та борчиня Марія Полторак стали найкращими спортсменки травня за версією НОК України. Про це повідомляє «Главком».

2 червня 2026 року відбулося засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, під час якого було визначено лауреатів конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Враховуючи досягнення українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях, Комісія обрала переможців травня.

Найкращою спортсменкою травня 2026 року визнано Таїсію Онофрійчук – бронзову призерку чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві, що проходив у місті Варна (Болгарія). Варто зазначити, що визнання найкращої спортсменки місяця Таїсія отримує вже вдруге: торік її також відзначили за медальні здобутки на чемпіонаті Європи.

Найкращою тренеркою травня визнано Ірину Дерюгіну – особисту наставницю Таїсії Онофрійчук та президентку Української федерації гімнастики.

У номінації «Найкраща юна спортсменка травня» перемогу здобула Марія Полторак. Вона стала срібною призеркою чемпіонату Європи з жіночої боротьби серед кадеток (до 17 років) у ваговій категорії до 57 кг.

Найкращим тренером юної спортсменки травня обрано Олександра Володимировича Подольського – особистого тренера Марії Полторак.

Нагадаємо, Онофрійчук стала бронзовою призеркою Євро-2026 з художньої гімнастики в багатоборстві.