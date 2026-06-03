Став відомий склад збірної України з футболу U-18 на турнір у Хорватії

До змагання, яке проходитиме з 3-го по 9 червня у Хорватії, готуватимуться 24 футболісти

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У Хорватії Україна зіграє з Фінляндією, Туреччиною та Норвегією

Головний тренер юнацької збірної України з футболу U-18 Дмитро Михайленко оприлюднив склад команди на червневий товариський турнір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До змагання, яке проходитиме з 3-го по 9 червня у Хорватії, готуватимуться 24 футболісти.

Склад юнацької збірної України (U-18)

Воротарі: Ростислав Баглай («Шахтар» Донецьк), Марк Голенков («Маккабі» Хайфа, Ізраїль), Єгор Клименко («Рух» Львів).

Захисники: Микита Мельник («Наполі» Неаполь, Італія), Захар Онищук («Болонья», Італія), Єгор Костюк, Нікіта Калюжний (обидва – «Шахтар» Донецьк), Єгор Шерстюк («Металіст» Харків), Дмитро Максименко («Ребел» Київ), Арсен Залипка («Рух» Львів).

Півзахисники: Олександр Балакай, Артем Зубрій (обидва – «Шахтар» Донецьк), Ілля Кут’я («Гайдук» Спліт, Хорватія), Віталій Глют («Чикаго Фаєр», США), Дмитро Сухонос («Колос» Ковалівка), Микола Петровський («Штутгарт», Німеччина), Ілля Грищенко («Металіст» Харків), Мухаммад Джурабаєв («Рух» Львів), Василь Густей («Пушкаш Академія» Фальчут, Угорщина), Іван Багрій («Металіст 1925» Харків).

Нападники: Дмитро Зудін («Гайдук» Спліт, Хорватія), Ілля Меньшиков («Аустрія» Відень, Австрія), Матвій Боднар («Кривбас» Кривий Ріг), Олександр Дєдов («Карпати» Львів).

Календар міжнародного турніру у Хорватії (U-18)

03.06.2026

Хорватія – Норвегія, 13:00 (Лудбрег, Міський стадіон)

Україна – Фінляндія, 18:30 (Прететінец, стадіон «Дунжковец»)

Хорватія – Туреччина, 20:45 (Чаковец, Міський стадіон)

06.06.2026

Норвегія – Україна, 13:00 (Мурско-Средишче, Міський стадіон)

Фінляндія – Туреччина, 18:30 (Коториба, стадіон «Спортивний парк»)

09.06.2026

Туреччина – Україна, 13:00 (Чаковец, Міський стадіон)

Фінляндія – Норвегія, 18:30 (Коториба, стадіон «Спортивний парк»)

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)