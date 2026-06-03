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Мессі після отримання травми готується до Чемпіонату світу за індивідуальною програмою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі після отримання травми готується до Чемпіонату світу за індивідуальною програмою
Мессі не зіграє в товариському матчі Аргентини проти Гондурасу, який пройде 7 червня 2026 року
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Мессі травмувався у грі регулярного чемпіонату MLS проти «Філадельфії», яка відбулася 25 травня 2026 року

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» Ліонель Мессі провів перше тренування у складі збірної Аргентини з футболу у рамках підготовки до Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Field Level Media.

Наголошується, що Мессі виконував спеціальні вправи окремо від основної групи гравців.

Ліонель травмувався у грі регулярного чемпіонату MLS проти «Філадельфії», яка відбулася 25 травня 2026 року.

Мессі увійшов до остаточного складу збірної Аргентини на Чемпіонат світу, який стане для нього шостим у кар'єрі. Він не зіграє в товариському матчі проти Гондурасу, який пройде 7 червня 2026 року.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

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Теги: Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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