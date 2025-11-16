Головна Спорт Новини
ISU всупереч правилам допустив до змагань росіянку Саютіну, яка відвідувала виступ Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ISU всупереч правилам допустив до змагань росіянку Саютіну, яка відвідувала виступ Путіна
Саютіна була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів

Під час виступу Саютіна впала та не фінішувала

Росіянка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, взяла участь у етапі Кубку світу у США. Про це повідомляє Главком.

Під час виступу Саютіна впала та не фінішувала. Таким чином їй не вдалося заробити залікових балів до рейтингу, який дає можливість кваліфікуватися на Олімпіаду.

Нагадаємо, Саютіна була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту також пройдуть у канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: путін спорт пропаганда

