Трамп готовий зустрітися з Путіним, але є умова

Трамп: Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду про завершення війни в Україні

Дональд Трамп знову наголосив, що очікував швидшого завершення війни в Україні, проте ситуація виявилася складнішою, зокрема, через ненависть Зеленського та Путіна один до одного

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести нову зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, але лише за умови впевненості, що буде досягнуто домовленості про завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.

Раніше Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті. За даними ЗМІ, причиною стала незмінна позиція Кремля щодо війни проти України. Сам лідер США тоді заявив, що не хоче «витрачати час даремно».

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, що має зробити Росія, аби саміт усе ж відбувся. Президент відповів:

«Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду про завершення війни в Україні. Я не збираюся витрачати свій час даремно. У мене завжди були хороші стосунки з Володимиром Путіним, але це було дуже розчаровує».

Він також зазначив, що очікував швидшого завершення війни в Україні, ніж мирного врегулювання на Близькому Сході.

«Це було дуже складно. Насправді Путін сказав мені телефоном: «Хлопче, це було приголомшливо, тому що всі намагалися це зробити, але не змогли». А я зробив це. Були й інші випадки – Індія, Пакистан. Я думав, що ці угоди були складнішими, ніж із Росією та Україною. Але все виявилося інакше», – сказав Трамп.

Трамп також підкреслив, що між Україною та Росією, а зокрема між президентом Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, зберігається «величезна ненависть».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.

«Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, куди повинні прийти, тому я її скасував. Але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе, але для Володимира Путіна це складно через економічні, політичні та міжнародні обставини.

Зеленський заявив, що особисто вважає: Путін боїться припинення вогню, адже після нього розпочати повномасштабну війну знову буде складно. «Ми не можемо порівнювати це навіть з АТО – це зовсім інші речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню і потім знову почати війну – це для них непросто», – зазначив Зеленський.