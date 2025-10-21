Головна Світ Політика
Зустріч Трампа та Путіна скасовано? Версія The Telegraph

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зустріч Трампа та Путіна скасовано? Версія The Telegraph
Трамп хотів зустрітися з російським диктатором у Будапешті
фото: АР

Трамп хотів, щоб представники США і РФ зібралися в Угорщині для підготовки до його саміту з Путіним

Президент США Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним в Угорщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Президент США не зустрінеться з російським диктатором в «найближчому майбутньому» після того, як телефонна розмова між переговірниками закінчилася невдало.

Трамп оголосив, що проведе другий саміт з Путіним в Будапешті після того, як двогодинна телефонна розмова з російським лідером принесла «великий прогрес». Однак підготовка до саміту зупинилася, коли Москва скасувала особисту підготовчу зустріч між Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Росії, і Марко Рубіо, державним секретарем США.

Зазначається, що Трамп хотів, щоб представники обох сторін зібралися в Угорщині для підготовки до його саміту з Путіним. Лавров і Рубіо поговорили телефоном в понеділок і, за повідомленнями, розмова пройшла не дуже добре. Вважається, що під час напруженої розмови російський посадовець сказав держсекретарю США, що Росія не погодиться на замороження лінії фронту в Україні.

Однак у вівторок Білий дім назвав цю розмову «продуктивною», додавши: «Тому додаткова особиста зустріч між держсекретарем і міністром закордонних справ не є необхідною, і в найближчому майбутньому не планується зустріч президента Трампа з президентом Путіним».

Лавров відмовився йти на компроміс щодо максималістської позиції Москви під час обговорень з Рубіо.

Щодо скасованих переговорів між Трампом і Путіним, західний чиновник сказав The Telegraph: «Я вважаю це позитивним розвитком подій. Росія чітко дала зрозуміти, що її позиція не змінилася, тож навіщо тоді зустріч?».

Нагадаємо, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

Напередодні повідомлялося, що зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена. Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що тоді вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

