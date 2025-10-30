Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України

Крозетто про окуповані території: Росія ніколи не віддасть їх

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе повернути Крим та території, які РФ окупувала у 2014 та 2022 роках. Слова міністра наводить Ansa, пише «Главком».

«Відновлення територій, втрачених у 2014 році та після лютого 2022 року, зараз вважається неможливим для всіх. Росія ніколи не віддасть їх, і Україна не матиме сили повернути їх на самоті, навіть з нашою допомогою. Путін не може повернути назад, бо змінив конституцію, зробивши окуповані території «російськими» по суті, і тому поставив себе в таку ситуацію, що не може вести переговори», – сказав Крозетто.

Міністр також висловив жаль з приводу того, що багато італійців були під впливом російської пропаганди та дезінформації.

«Невідомі італійці були корумповані Росією», – сказав Крозетто.

«Росія вже атакує нас гібридною, когнітивною війною. Без того, щоб ми помічали це як звичайні громадяни, її пропаганда проникла в свідомість і культурне формування багатьох людей, спрямовуючи їх через вишукане використання соціальних та інших інформаційних інструментів, із науковим вторгненням, а також класичним вторгненням корупції».

Як повідомило The Washington Post, Путін у розмові з Трампом вимагав від України повний контроль над Донеччиною в обмін на вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей. Саме таку пропозицію Путін нібито зробив Трампу.

Тоді Зеленський заявив, що російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.

Пізніше газета The Financial Times повідомила, що на зустрічі у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить».

Як стверджує видання, під час бесіди Трамп перебивав українського лідера, кричав та відкидав у бік карти фронту, які взяв з собою Зеленський. Глава Білого дому наполягав, щоб Україна поступилася всією територією Донецької області та повторював тези Путіна, які той озвучив напередодні в особистій бесіді.