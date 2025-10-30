Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
фото з відкритих джерел

Крозетто про окуповані території: Росія ніколи не віддасть їх

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе повернути Крим та території, які РФ окупувала у 2014 та 2022 роках. Слова міністра наводить Ansa, пише «Главком».

«Відновлення територій, втрачених у 2014 році та після лютого 2022 року, зараз вважається неможливим для всіх. Росія ніколи не віддасть їх, і Україна не матиме сили повернути їх на самоті, навіть з нашою допомогою. Путін не може повернути назад, бо змінив конституцію, зробивши окуповані території «російськими» по суті, і тому поставив себе в таку ситуацію, що не може вести переговори», – сказав Крозетто.

Міністр також висловив жаль з приводу того, що багато італійців були під впливом російської пропаганди та дезінформації.

«Невідомі італійці були корумповані Росією», – сказав Крозетто.

«Росія вже атакує нас гібридною, когнітивною війною. Без того, щоб ми помічали це як звичайні громадяни, її пропаганда проникла в свідомість і культурне формування багатьох людей, спрямовуючи їх через вишукане використання соціальних та інших інформаційних інструментів, із науковим вторгненням, а також класичним вторгненням корупції».

Як повідомило The Washington Post, Путін у розмові з Трампом вимагав від України повний контроль над Донеччиною в обмін на вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей. Саме таку пропозицію Путін нібито зробив Трампу.

Тоді Зеленський заявив, що російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру. 

Пізніше газета The Financial Times повідомила, що на зустрічі у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». 

Як стверджує видання, під час бесіди Трамп перебивав українського лідера, кричав та відкидав у бік карти фронту, які взяв з собою Зеленський. Глава Білого дому наполягав, щоб Україна поступилася всією територією Донецької області та повторював тези Путіна, які той озвучив напередодні в особистій бесіді.

Читайте також:

Теги: росія путін окуповані території обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
2 жовтня, 08:36
Група росіян рухалась на полігон, але так і не доїхала
Розвідка ліквідувала командний склад «росгвардії» поблизу Тамбукана
30 вересня, 11:48
Москва планує військові непередбачені обставини поза межами поточної війни в Україні
ISW: Росія готується до війни з НАТО
12 жовтня, 11:48
Російські дрони стали небезпечнішими для локомотивів
Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці
15 жовтня, 16:18
Зеленський: Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі
Зеленський прокоментував нічний удар РФ по Кривому Рогу
17 жовтня, 02:48
Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
19 жовтня, 06:48
Кадри вибухів на Ростовщині
На Ростовщині прогриміли вибухи: регіон атакували дрони
20 жовтня, 23:44
Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»
Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»
23 жовтня, 22:49
НПЗ з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності
У Ростовській області безпілотники атакували нафтобазу
9 жовтня, 16:24

Політика

Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News
Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю
Сенатори США вимагають, щоб посол Росії свідчив щодо викрадення українських дітей
Сенатори США вимагають, щоб посол Росії свідчив щодо викрадення українських дітей
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua