Трамп заявив, що Путін має закінчити війну, а не випробовувати ракети

Трамп про Путіна: Він повинен закінчити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Трамп відкинув повідомлення про випробування Росією ракети з ядерним двигуном, заявивши, що США також мають атомні підводні човни, розташовані поблизу РФ.

Путін оголосив у неділю, що Москва успішно випробувала свою ядерну крилату ракету «Буревісник» і буде працювати над розгортанням цієї зброї. Російські офіційні особи стверджують, що вона залишалася в повітрі близько 15 годин і пролетіла близько 14 тис. км (8700 миль).

«Вони знають, що ми маємо ядерний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя. Тобто, він не повинен пролітати 8000 миль, і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети. І, до речі, я не думаю, що Путін повинен так говорити. Він повинен закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік, ось що він повинен робити, замість того, щоб випробовувати ракети», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One під час своєї поїздки до Азії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, намагаючись зміцнити свій імідж і продемонструвати хоча б якісь «перемоги» на тлі нових впроваджених санкцій США, показово відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ. Головною темою для вихваляння стало «успішне» випробування ядерної ракети.

До слова, Росія здійснила тренування ядерних сил, де росіяни виконали практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування. Президент країни-агресорки Володимир Путін взявся залякувати ядерною зброєю.