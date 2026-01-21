Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шахіст Іванчук врятувався від поразки, маючи лише одну секунду для здійснення ходу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Шахіст Іванчук врятувався від поразки, маючи лише одну секунду для здійснення ходу
Іванчук вигравав чемпіонати світу з бліцу та рапіду, які вимагають швидкого прийняття рішень
фото: FIDE/Mark Livshitz

Український гросмейстер зумів не лише проявити швидку реакцію, а й повністю перевернути поєдинок 

Легендарний український гросмейстер Василь Іванчук став головною зіркою третього туру престижного шахового фестивалю Tata Steel Chess 2026, що триває у нідерландському Вейк-ан-Зе. Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку проти серба Веліміра Івіча 56-річний українець продемонстрував неймовірну витримку та швидкість реакції, які змусили глядацьку залу вибухнути аплодисментами. Це сталося на 40-му ході: Іванчук мав лише одну секунду на годиннику, щоб встигнути виконати хід до контрольної відмітки, після якої гравцям нараховувався додатковий час. «Великий Чакі» натиснув на кнопку буквально за мить до «падіння прапора» (ситуація, за якої час сплинув і нараховується автоматична поразка), успішно уникнувши втрати очок. Цей епізод став особливо символічним, адже раніше українець неодноразово програвав надважливі партії саме через цей фактор. Зокрема, на чемпіонаті Європи зі швидких шахів та у пам’ятному бліц-поєдинку проти Даніеля Народицького наприкінці 2024 року.

Врятувавшись від прострочення часу, Іванчук перехопив ініціативу та майстерно довів партію до перемоги. На 52-му ході він створив невідворотну загрозу мату, змусивши суперника визнати поразку. Завдяки цьому тріумфу українець продовжує йти без поразок у турнірі Challengers. Після трьох ігрових днів в активі Василя Михайловича два очки, що дозволяє йому посідати п’яту сходинку в турнірній таблиці. Одноосібним лідером групи наразі є азербайджанець Айдин Сулейманли, який набрав 2,5 бала. У наступному, четвертому турі, Іванчук гратиме білими фігурами проти господаря змагань, нідерландського гросмейстера Ервіна Л'Амі.

Цьогорічний турнір у Вейк-ан-Зе проводиться за оновленим форматом контролю часу, де гравці отримують 120 хвилин на перші 40 ходів, після чого додається ще 30 хвилин до кінця гри з додаванням 30 секунд за кожен хід, починаючи з 41-го. Для Василя Іванчука цей турнір має особливе значення, адже він уже перемагав тут у головному турнірі Masters ще у 1996 році.

Нагадаємо, що на противагу цьому найвидатніший шахіст сторіччя отримав технічну поразку, бо збив фігури з дошки. Під час партії в рівній позиції Магнус Карлсен рукою ненавмисно збив кілька фігур з дошки та натиснув на годинник контролю часу, не встигнувши поправити фігури. Делегати турніру ухвалили рішення оголосити норвежцю про технічну поразку.

Теги: Василь Іванчук шахи спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією з гостей фільму стане мама шахістки Клара Полгар, яка народилася на Закарпатті
Популярний стримінговий сервіс анонсував вихід стрічки про легенду світових шахів
9 сiчня, 22:17
На першому етапі змагань («швейцарці») Анні вдалося видати неймовірний фініш і потрапити до топ-4
Шахістка Музичук здобула срібло чемпіонату світу з бліцу
30 грудня, 2025, 21:37
Норвежець є наймолодшим шахістом, який очолював офіційний рейтинг ФІДЕ
Найвидатніший шахіст сторіччя отримав технічну поразку, бо збив фігури з дошки
30 грудня, 2025, 14:47
Одна з провідних російських шахісток, Катерина Лагно, на початку року звинувачувала федерацію в упередженості щодо росіян
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
26 грудня, 2025, 13:23
Міжнародна шахова федерація зазначила, що одяг росіянки відповідає дрес-коду
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
26 грудня, 2025, 12:46
Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами
Суд у Москві заочно арештував легендарного чемпіона світу
23 грудня, 2025, 11:09
Рожков заявив, що IPC змінив рішення щодо допуску росіян до Паралімпіади-2026
Керівник паралімпійців РФ повідомив, скільки росіян візьмуть участь в Паралімпіаді
Вчора, 18:21
12 січня окупанта Чигвінцева поховали у Кемерові
ЗСУ ліквідували спортивного чиновника, який на війну потрапив з в'язниці
19 сiчня, 10:43
Шеп'юк (ліворуч) здобув 35.10 FIS Points
Гірськолижник Шеп'юк здобув історичну перемогу на турнірі в Італії
12 сiчня, 11:36

Новини

Українські тенісистки без перемог завершили виступи на Australian Open 20 січня
Українські тенісистки без перемог завершили виступи на Australian Open 20 січня
Новий рік – нові сенсації. Результати матчів Ліги чемпіонів за 20 січня
Новий рік – нові сенсації. Результати матчів Ліги чемпіонів за 20 січня
Шахіст Іванчук врятувався від поразки, маючи лише одну секунду для здійснення ходу
Шахіст Іванчук врятувався від поразки, маючи лише одну секунду для здійснення ходу
Відомий словенський клуб може припинити своє існування
Відомий словенський клуб може припинити своє існування
Усик може підписати контракт з новою промоушен-агенцією
Усик може підписати контракт з новою промоушен-агенцією
Новачок «Шахтаря»: Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів
Новачок «Шахтаря»: Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
19 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua