Шахіст Іванчук врятувався від поразки, маючи лише одну секунду для здійснення ходу

Український гросмейстер зумів не лише проявити швидку реакцію, а й повністю перевернути поєдинок

Легендарний український гросмейстер Василь Іванчук став головною зіркою третього туру престижного шахового фестивалю Tata Steel Chess 2026, що триває у нідерландському Вейк-ан-Зе. Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку проти серба Веліміра Івіча 56-річний українець продемонстрував неймовірну витримку та швидкість реакції, які змусили глядацьку залу вибухнути аплодисментами. Це сталося на 40-му ході: Іванчук мав лише одну секунду на годиннику, щоб встигнути виконати хід до контрольної відмітки, після якої гравцям нараховувався додатковий час. «Великий Чакі» натиснув на кнопку буквально за мить до «падіння прапора» (ситуація, за якої час сплинув і нараховується автоматична поразка), успішно уникнувши втрати очок. Цей епізод став особливо символічним, адже раніше українець неодноразово програвав надважливі партії саме через цей фактор. Зокрема, на чемпіонаті Європи зі швидких шахів та у пам’ятному бліц-поєдинку проти Даніеля Народицького наприкінці 2024 року.

Врятувавшись від прострочення часу, Іванчук перехопив ініціативу та майстерно довів партію до перемоги. На 52-му ході він створив невідворотну загрозу мату, змусивши суперника визнати поразку. Завдяки цьому тріумфу українець продовжує йти без поразок у турнірі Challengers. Після трьох ігрових днів в активі Василя Михайловича два очки, що дозволяє йому посідати п’яту сходинку в турнірній таблиці. Одноосібним лідером групи наразі є азербайджанець Айдин Сулейманли, який набрав 2,5 бала. У наступному, четвертому турі, Іванчук гратиме білими фігурами проти господаря змагань, нідерландського гросмейстера Ервіна Л'Амі.

Цьогорічний турнір у Вейк-ан-Зе проводиться за оновленим форматом контролю часу, де гравці отримують 120 хвилин на перші 40 ходів, після чого додається ще 30 хвилин до кінця гри з додаванням 30 секунд за кожен хід, починаючи з 41-го. Для Василя Іванчука цей турнір має особливе значення, адже він уже перемагав тут у головному турнірі Masters ще у 1996 році.

Нагадаємо, що на противагу цьому найвидатніший шахіст сторіччя отримав технічну поразку, бо збив фігури з дошки. Під час партії в рівній позиції Магнус Карлсен рукою ненавмисно збив кілька фігур з дошки та натиснув на годинник контролю часу, не встигнувши поправити фігури. Делегати турніру ухвалили рішення оголосити норвежцю про технічну поразку.