Керівник паралімпійців РФ повідомив, скільки росіян візьмуть участь в Паралімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Рожков заявив, що IPC змінив рішення щодо допуску росіян до Паралімпіади-2026

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо відбудуться з 6 по 15 березня

Глава Паралімпійського комітету Росії (ПКР) Павел Рожков повідомив, що близько 40 спортсменів країни-агресора можуть взяти участь у зимових Паралімпійських іграх‑2026. Про це інформує «Главком».

Рожков розповів, що Міжнародний паралімпійський комітет (IPC) змінив рішення щодо допуску росіян до Паралімпіади-2026. ПКР на загальних умовах може подавати заявки на отримання двосторонніх запрошень для спортсменів у лижних перегонах, гірськолижному спорті та сноуборді.

«Спортсменів може бути близько сорока – лижні перегони, гірські лижі та парасноуборд. На жаль, не потрапляють на Ігри у керлінгу та у слідж-хокеї. Досі немає рішення Спортивного арбітражного суду щодо біатлоністів. Ми претендуємо на участь у Іграх у трьох дисциплінах», – сказав Рожков.

У вересні 2025 року ПКР повідомив, що генеральна асамблея IPC ухвалила рішення про повне відновлення членства організації. У жовтні IPC оголосив, що російські атлети не братимуть участі в Паралімпіаді-2026 в жодному виді спорту через позицію міжнародних федерацій.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо відбудуться з 6 по 15 березня. У шести видах спорту буде розіграно 79 комплектів медалей.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: росія спорт паралімпійські ігри

