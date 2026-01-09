Популярний стримінговий сервіс анонсував вихід стрічки про легенду світових шахів

Картина про життя Юдіт Полгар називатиметься «Королева шахів»

Netflix анонсував вихід документального фільму «Королева шахів» (Queen of Chess), присвяченого життєвому та кар'єрному шляху найвидатнішої шахістки в історії – угорки Юдіт Полгар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Netflix.

Прем'єра стрічки на платформі запланована на 6 лютого 2026 року, про що сама гросмейстерка повідомила у своїх соцмережах. «Збережіть цю дату», – написала Полгар. Режисеркою картини виступила номінантка на «Оскар» та лауреатка «Еммі» Рорі Кеннеді.

Фільм розповідає про видатний шлях дівчинки-вундеркінда, яка кинула виклик патріархальним стереотипам шахового світу. В основу сюжету лягла 13-річна сага протистояння Юдіт із найсильнішими чоловіками-гравцями, зокрема її прагнення перемогти Гаррі Каспарова. Глядачі побачать унікальні інтерв'ю з самою Полгар, її родиною, яка виховувала доньок у межах сміливого експерименту зі створення геніїв, а також коментарі ключових фігур шахового олімпу.

Фільм «Королева шахів» спершу покажуть на фестивалі Sundance, після чого він стане доступним для мільйонів глядачів Netflix. Картина обіцяє розкрити не лише спортивні тріумфи, а й особисту трансформацію Юдіт. Наприклад, буде згадано, як вона шукала власний шлях, зустріла кохання та усвідомила справжню ціну успіху для тих, хто наважується руйнувати бар'єри. Як зазначила режисерка Рорі Кеннеді: «Історія Юдіт показує, що можливо, коли ми кидаємо виклик припущенням про гендер, талант і можливості».

Раніше Юдіт Полгар виступила одним з прототипів, які надихали творців одного з найпопулярніших серіалів Netflix – «Ферзевий гамбіт» (The Queen’s Gambit).

