Популярний стримінговий сервіс анонсував вихід стрічки про легенду світових шахів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Однією з гостей фільму стане мама шахістки Клара Полгар, яка народилася на Закарпатті
фото: Netflix

Картина про життя Юдіт Полгар називатиметься «Королева шахів»

Netflix анонсував вихід документального фільму «Королева шахів» (Queen of Chess), присвяченого життєвому та кар'єрному шляху найвидатнішої шахістки в історії – угорки Юдіт Полгар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Netflix.

Прем'єра стрічки на платформі запланована на 6 лютого 2026 року, про що сама гросмейстерка повідомила у своїх соцмережах. «Збережіть цю дату», – написала Полгар. Режисеркою картини виступила номінантка на «Оскар» та лауреатка «Еммі» Рорі Кеннеді.

Фільм розповідає про видатний шлях дівчинки-вундеркінда, яка кинула виклик патріархальним стереотипам шахового світу. В основу сюжету лягла 13-річна сага протистояння Юдіт із найсильнішими чоловіками-гравцями, зокрема її прагнення перемогти Гаррі Каспарова. Глядачі побачать унікальні інтерв'ю з самою Полгар, її родиною, яка виховувала доньок у межах сміливого експерименту зі створення геніїв, а також коментарі ключових фігур шахового олімпу.

Фільм «Королева шахів» спершу покажуть на фестивалі Sundance, після чого він стане доступним для мільйонів глядачів Netflix. Картина обіцяє розкрити не лише спортивні тріумфи, а й особисту трансформацію Юдіт. Наприклад, буде згадано, як вона шукала власний шлях, зустріла кохання та усвідомила справжню ціну успіху для тих, хто наважується руйнувати бар'єри. Як зазначила режисерка Рорі Кеннеді: «Історія Юдіт показує, що можливо, коли ми кидаємо виклик припущенням про гендер, талант і можливості».

Раніше Юдіт Полгар виступила одним з прототипів, які надихали творців одного з найпопулярніших серіалів Netflix – «Ферзевий гамбіт» (The Queen’s Gambit).

Нагадаємо, що найвидатніший шахіст сторіччя отримав технічну поразку, бо збив фігури з дошки. Під час партії в рівній позиції Карлсен рукою ненавмисно збив кілька фігур з дошки та натиснув на годинник контролю часу, не встигнувши поправити фігури. Делегати турніру ухвалили рішення оголосити норвежцю про технічну поразку.

