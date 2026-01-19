Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували спортивного чиновника, який на війну потрапив з в'язниці

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ ліквідували спортивного чиновника, який на війну потрапив з в'язниці
12 січня окупанта Чигвінцева поховали у Кемерові

Окупант Чигвінцев у січні 2024 року погорів на хабарях

Захисники України знищили ексзаступника голови Регіонального центру спортивних споруд Кузбасу Василь Чигвінцева. Про це повідомляє «Главком».

Чигвінцева разом з його керівником Владиславом Нефедовим було затримано в січні 2024 року за хабарі на суму понад 24,4 млн рублів (близько $300 тисяч), які давали їм бізнесмени за різні контракти.

У лютому 2025 року Чигвінцев отримав шість з половиною років позбавлення волі, а вже влітку він вирушив на війну проти України.

Російські пропагандисти зазначають, що 12 січня Чигвінцева поховали у Кемерові.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: війна окупанти смерть спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
14 сiчня, 05:21
Свищев не навів жодних фактів, які б могли підтвердити його слова
Депутат Думи влаштував істерику через матеріал «Главкома» про російських санкарів
9 сiчня, 18:01
Каллас заявила, що РФ ударом «Орєшніком» попереджає Європу та США
Каллас назвала удар «Орєшніком» попередженням для Європи та США
9 сiчня, 13:20
Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву
Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву
9 сiчня, 09:25
Очільницею МОК з Кірсті Ковентрі
МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду – джерело
8 сiчня, 20:33
Повінь в Індонезії: щонайменше 14 загиблих та 440 евакуйованих
Повінь на півночі Індонезії забрала життя 14 людей
6 сiчня, 12:59
Україні вже зараз потрібні чіткі державні та громадські програми з адаптації ветеранів
Соціолог перерахував серйозні виклики, які чекають на Україну після війни
4 сiчня, 15:15
У нинішньому сезоні пляжного футболу Юлія Костюк стала найкращим бомбардиром жіночої збірної України
Визначилася найкраща гравчиня українського пляжного футболу у 2025 році
27 грудня, 2025, 20:18
Чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану
Дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річних помилкою не був, він зняв напругу – військова омбудсменка
20 грудня, 2025, 08:00

Новини

Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
Лідерка збірної України з баскетболу вдало дебютувала у чемпіонаті Туреччини
Лідерка збірної України з баскетболу вдало дебютувала у чемпіонаті Туреччини
У жіночій збірній України з футболу відбудеться зміна головного тренера
У жіночій збірній України з футболу відбудеться зміна головного тренера
ЗСУ ліквідували спортивного чиновника, який на війну потрапив з в'язниці
ЗСУ ліквідували спортивного чиновника, який на війну потрапив з в'язниці
Українець Шульга набрав 10 очок у грі G-Ліги
Українець Шульга набрав 10 очок у грі G-Ліги
У скандальній грі визначився переможець Кубка африканських націй з футболу
У скандальній грі визначився переможець Кубка африканських націй з футболу

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua