Окупант Чигвінцев у січні 2024 року погорів на хабарях

Захисники України знищили ексзаступника голови Регіонального центру спортивних споруд Кузбасу Василь Чигвінцева. Про це повідомляє «Главком».

Чигвінцева разом з його керівником Владиславом Нефедовим було затримано в січні 2024 року за хабарі на суму понад 24,4 млн рублів (близько $300 тисяч), які давали їм бізнесмени за різні контракти.

У лютому 2025 року Чигвінцев отримав шість з половиною років позбавлення волі, а вже влітку він вирушив на війну проти України.

Російські пропагандисти зазначають, що 12 січня Чигвінцева поховали у Кемерові.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.