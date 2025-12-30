Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Найвидатніший шахіст сторіччя отримав технічну поразку, бо збив фігури з дошки
Норвежець є наймолодшим шахістом, який очолював офіційний рейтинг ФІДЕ
фото: Reuters

Карлсен поступився Мартиросяну

Шістнадцятий чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен отримав технічну поразку в партії чемпіонату світу з бліцу у поєдинку проти вірменина Айка Мартиросяна. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат світу з бліцу проходить у Досі.

Під час партії в рівній позиції Карлсен рукою ненавмисно збив кілька фігур з дошки та натиснув на годинник контролю часу, не встигнувши поправити фігури.

Делегати турніру ухвалили рішення оголосити норвежцю про технічну поразку.

Карлсен став гросмейстером 26 квітня 2004 року у віці 13 років. Він п'ять разів вигравав чемпіонат світу з рапіду та вісім разів – по бліцу.

Норвежець є наймолодшим шахістом, який очолював офіційний рейтинг ФІДЕ. Він зробив це у віці 19 років 1 місяць.

Нагадаємо, Магнус Карлсен на гала-вечері Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), присвяченій сторіччю організації, отримав нагороду найвидатнішому шахісту останнього сторіччя.

Після цього він виступив із потужною промовою на підтримку України. 

«Якось дивно отримувати цю нагороду в той час, коли я все ще активний гравець. Зараз мене більше хвилює матч Норвегії проти В’єтнаму. Я, звичайно, щасливий отримати цю нагороду, але, на мою особисту думку, Гаррі Каспаров (радянський та російський шахіст єврейсько-вірменського походження, тринадцятий чемпіон світу з шахів, – «Главком») зробив кращу кар’єру, ніж я. Я розумію, чому я отримав цю нагороду, але я все одно вважаю, що він більш гідний. Але я сказав би, принаймні на честь Гаррі, тому що я впевнений, він скористався б можливістю порадити не відновлювати російську і білоруську шахову федерацію, так що я теж так вчиню. Дякую!», – заявив Магнус.

Теги: Маґнус Карлсен шахи спорт

