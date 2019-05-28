Із одягу – тільки пояс. Чемпіонка UFC знялася оголеною
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Джессіці Андраде нічого приховувати
Instagram Джессіки Андраде
Джессіка Андраде не приховує, що є лесбіянкою
Чемпіонка UFC в мінімальній вазі Джессіка Андраде (20-6) з Бразилії опублікувала в Instagram відверте фото. На ньому вона повністю оголена, прикривається тільки чемпіонським поясом.
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Андраде здобула титул 11 травня на UFC 237, нокаутувавши у другому раунді Роуз Намаюнас ефектним слемом.
Джессіка не приховує, що є лесбіянкою.