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    Із одягу – тільки пояс. Чемпіонка UFC знялася оголеною

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    Джессіці Андраде нічого приховувати - Із одягу – тільки пояс. Чемпіонка UFC знялася оголеною
    Джессіці Андраде нічого приховувати
    Instagram Джессіки Андраде

    Джессіка Андраде не приховує, що є лесбіянкою

    Чемпіонка UFC в мінімальній вазі Джессіка Андраде (20-6) з Бразилії опублікувала в Instagram відверте фото. На ньому вона повністю оголена, прикривається тільки чемпіонським поясом.

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    Джессіка Андраде залишила на тілі лише найцінніше

    Андраде здобула титул 11 травня на UFC 237, нокаутувавши у другому раунді Роуз Намаюнас ефектним слемом.

    Джессіка не приховує, що є лесбіянкою.

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    MMA / UFC
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