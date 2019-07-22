Ізраїль виграв домашній ЄвроБаскет. Україна – десята



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Молодіжна збірна України з баскетболу ФІБА

Завершився чемпіонат Європи з баскетболу серед молодіжних команд

У ізраїльському Тель-Авіві фінішував молодіжний чемпіонат Європи U-20 серед чоловічих команд.



У вирішальному поєдинку господарі змагань з команди Ізраїлю вирвали перемогу в Іспанії – 92:84.



У матчі за третє місце Німеччина здолала Францію – 73:65.

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Збірна України фінішувала десятою. Команда Валерія Плеханова здобула три перемоги в семи матчах. У підсумку цього результату виявилося достатньо для збереження місця в дивізіоні А.



Також присутні українці і серед найкращих бомбардирів чемпіонату Європи. Так, Іссуф Санон завершив виступи в Ізраїлі третім (132 очка, 18,9 за матч).



Андрій Войналович ділить п’яте місце (129 очок, 18,4 за матч).