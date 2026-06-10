Талановитий українець підписав професіональний контракт із «Барселоною»

У столиці Каталонії розраховують на уродженця Чернівців

Атакувальний півзахисник Артем Рибак уклав договір із іспанською «Барселоною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram академії клубу.

16-річний українець підписав контракт із «Барсою» на три роки. Угоду з хавбеком уклав директор академії «блаугранас» Хосе Рамон Алесанко. Наразі Рибак продовжить виступи за іспанський гранд на юнацькому рівні.

«Дякуємо родині Рибаків за довіру до Ла Масії (академії «Барселони» – «Главком») у питанні вихованні вашого сина як футболіста та особистості», – йдеться в заяві клубу.

Талант приєднався до «Барселони» в 2022 році. На батьківщині він займався у структурах «Буковини» з рідного міста та донецького «Шахтаря». За плечима Рибака виступи в юнацьких збірних України. Зокрема, торік восени легіонер дебютував за команду U-17 «синьо-жовтих».

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.