Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний оперний співак виступить на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний оперний співак виступить на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу
Андреа Бочеллі долучиться до церемонії відкриття Мундіалю
фото: Fb Андреа Бочеллі

Чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року

Італійський оперний співак Андреа Бочеллі, David Guetta, EJAE та Megan Thee Stallion виступлять на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу та представлять офіційну пісню турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФІФА.

У першому матчі світової першості збірна Мексики зіграє із ПАР. Зустріч відбудеться 11 червня на стадіоні «Ацтека» у Мехіко: поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маркус Рашфорд повернеться в рідний клуб
«Барселона» остаточно визначилася щодо майбутнього Рашфорда – ЗМІ
Сьогодні, 15:57
Артем Бєсєдін грав за «Артіс Брно» з зими 2025 року
Екснападник «Динамо» і збірної України не затримався в клубі другого дивізіону Чехії
Вчора, 11:53
Владислав Ванат може перейти у «Вільярреал» за 23 млн євро
«Жирона» повідомила суму, за яку готова продати Ваната – джерело
8 червня, 16:31
Франція вигравала Чемпіонат світу 2018 року і розраховує на потужний виступ у Північній Америці
Гравці топової збірної висунули претензії федерації перед стартом Чемпіонату світу 2026
4 червня, 11:44
Люка Зідан прагне повторити успіх батька
Зідан-молодший потрапив до складу збірної Алжиру на Чемпіонат світу 2026
31 травня, 22:05
Вінченцо Італьяно шукатиме новий клуб
Черговий тренер залишився без роботи в чемпіонаті Італії
28 травня, 20:45
Массіміліано Аллегрі швидко знайшов новий варіант роботи
«Наполі» знайшов двох кандидатів на роль нового тренера – журналіст
26 травня, 19:47
«Біло-сині» залишилися без нагород УПЛ
«Динамо» оформило перемогу над «Кудрівкою» на фініші сезону Прем'єр-ліги
24 травня, 15:24
ФІФА стежить за ситуацією, яка пов'язана зі спалахом лихоманки Ебола
Участь у Чемпіонаті світу під загрозою? ФІФА прокоментувала спалах лихоманки Ебола у ДР Конго
20 травня, 15:17

Новини

Колишній напарник Забарного перейшов у «Тоттенгем»
Колишній напарник Забарного перейшов у «Тоттенгем»
Легендарний оперний співак виступить на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу
Легендарний оперний співак виступить на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу
Зірка «Манчестер Сіті» обиратиме з двох кар'єрних варіантів – журналіст
Зірка «Манчестер Сіті» обиратиме з двох кар'єрних варіантів – журналіст
Мессі побив рекорд збірної Аргентини понад півстолітньої давнини
Мессі побив рекорд збірної Аргентини понад півстолітньої давнини
За сантиметри від трагедії. Камера-павук впала на поле посеред матчу збірних зони УЄФА
За сантиметри від трагедії. Камера-павук впала на поле посеред матчу збірних зони УЄФА
«Ювентус» відхилив шалену пропозицію з чемпіонату Англії – ЗМІ
«Ювентус» відхилив шалену пропозицію з чемпіонату Англії – ЗМІ

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua