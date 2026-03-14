Відбір на Євробаскет-2027: жіноча збірна України поступилася Болгарії

Артем Худолєєв
Україна продовжує боротьбу за потрапляння на Євробаскет-2027
фото: Федерація баскетболу України

Українки провели більш конкурентний поєдинок порівняно з матчем першого кола

Жіноча збірна України з баскетболу поступилася Болгарії у п'ятому турі турі першого раунду кваліфікації на Чемпіонат Європи 2027 з рахунком 81:66. Про це повідомляє «Главком»

Перша чверть

У першій чверті ініціативою на майданчику заволоділа збірна Болгарії. Суперниці української команди вдало розпочали матч, реалізувавши кілька стартових атак поспіль і швидко створивши комфортний гандикап 9:0. Болгарки діяли дуже активно в обороні, застосовуючи агресивний пресинг і щільно перекриваючи трисекундну зону. Через це українським баскетболісткам було непросто налагодити позиційний напад і знаходити зручні можливості для кидків із близької дистанції.

Під тиском захисту суперниць синьо-жовті часто змушені були завершувати атаки кидками зі складних позицій, що позначалося на відсотку реалізації. Водночас українська команда намагалася відповідати завдяки дальнім спробам і в цьому компоненті виглядала навіть упевненіше за опоненток. Українки тричі влучили з-за дуги, тоді як болгарки реалізували два триочкові кидки.

Попри непростий початок і перевагу суперниць у грі поблизу кошика, українські баскетболістки змогли частково стримати відрив. За підсумками стартової десятихвилинки різниця в рахунку становила 12 очок – 22:10 на користь Болгарії, що залишало синьо-жовтим можливості для боротьби в наступних чвертях.

Друга чверть

У другій чверті гра помітно пожвавилася, а боротьба на майданчику стала значно рівнішою та видовищнішою. На початку відрізку збірна Болгарії знову спробувала повторити сценарій старту матчу й змогла ще більше збільшити свою перевагу, довівши різницю в рахунку до 20 очок. Проте цього разу українська команда зуміла швидше відреагувати та поступово почала відповідати результативними атаками.

Важливу роль у цьому відіграли влучні кидки з-за дуги. Дальні спроби реалізували Аліна Ягупова та Міріам Уро-Нілє, що допомогло українкам дещо скоротити відставання й повернути впевненість у власних діях. Капітан збірної України Ягупова також активно діяла у проходах під кільце – одному зі своїх фірмових елементів гри. Завдяки цьому лише за другу чверть вона додала до командного доробку ще десять очок.

У підсумку друга десятихвилинка пройшла у більш конкурентній боротьбі, і українська команда змогла стримати подальше зростання відриву. На велику перерву підопічні Євген Мурзін пішли, поступаючись 16 очками (48:32), програвши другий ігровий відрізок лише чотири очки.

Третя чверть

Початок третьої чверті додав оптимізму українській команді. Синьо-жовті активніше діяли в обороні та намагалися пришвидшити гру, що дозволило скоротити відставання. Помітну роль у цьому відіграла Анжеліка Ляшко, яка впевнено діяла в захисті та неодноразово зупиняла атаки суперниць. Для баскетболістки цей поєдинок став одним із найяскравіших у складі національної команди. Завдяки таким діям українки змогли наблизитися до суперниць на відстань 14 очок.

Втім, згодом збірна Болгарії зуміла стабілізувати свою гру й поступово повернула контроль над перебігом матчу. Додаткові труднощі для української команди виникли через кадрову ситуацію: обидві центрові на той момент мали по чотири персональні фоли, що змушувало тренерський штаб діяти обережніше з ротацією. Окрім того, Тетяна Юркевічус зазнала ушкодження руки, через що на певний час залишила майданчик.

У підсумку третя десятихвилинка знову пройшла за невеликої переваги болгарської команди. Українки поступилися в цьому відрізку шістьма очками, і перед заключною чвертю рахунок на табло становив 69:47 на користь Болгарії.

Четверта чверть

Заключна чверть стала найуспішнішою для української команди в цьому матчі. Синьо-жовті продемонстрували характер і до останніх хвилин намагалися скоротити відставання, активніше діючи як у захисті, так і в нападі. Поступово українки почали знаходити свої моменти та реалізовувати їх, що дозволило вирівняти гру наприкінці поєдинку.

Особливо результативним став відрізок у кінцівці матчу. Спочатку два очки з лінії штрафних набрала Карина Панчук, після чого ініціативу підхопила капітан команди Аліна Ягупова. Вона спершу реалізувала «енд-ван», а згодом додала ще два очки після свого фірмового проходу під кільце. Ця серія результативних дій дозволила українській команді здійснити ривок 7:0.

Саме цей відрізок став ключовим у боротьбі за перемогу в четвертій десятихвилинці – її виграла Україна. У підсумку синьо-жовті змогли скоротити відставання з 22 до 15 очок, а фінальна сирена зафіксувала рахунок 81:66 на користь збірної Болгарії. Попередній поєдинок завершився з підсумковою різницею -20, тому українська команда провела кращий матч, аніж той, що був у Ризі. 

Кваліфікація Чемпіонату Європи 2027. Жінки

Болгарія – Україна 81:66 (22:10, 26:22, 21:15, 12:19)

  • Україна: Алексейчик 0 + 1 асист, Ягупова 24 очки + 5 підбирань + 5 асистів, Філевич 7 очок + 2 підбирання, Уро-Нілє 8 очок + 10 підбирань + 3 асисти, Юркевічус 13 очок + 9 підбирань + 2 асисти – старт; Бойко 3 очки, Кулєша 0 + 1 підбирання, Ляшко 9 + 9 підбирань + 5 асистів, Кононученко 0, Тиха 0, Ковтун 0 + 1 підбирання, Панчук 2 очки + 1 підбирання

Таблиця групи E

  1. Болгарія – 5 перемог, 10 очок
  2. Чорногорія – 3 перемоги, 8 очок
  3. Україна – 2 перемоги, 7 очок
  4. Азербайджан – 0 перемог, 5 очок

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027. У межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2027 збірна України зіграла з Чорногорією 11 березня 2026 року в Ризі, з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдіві та проведе поєдинок з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку (початок матчу о 17:00).

