Жіноча збірна України з баскетболу поступилася Чорногорії в Ризі

Невдала остання чверть зіпсувала рівний поєдинок синьо-жовтим

Жіноча збірна України з баскетболу програла матч проти Чорногорії у четвертому турі першого раунду кваліфікації на Чемпіонат Європи 2027 з рахунком 61:79. Про це повідомляє «Главком».

Перша чверть

Початок матчу видався доволі рівним і конкурентним, адже обидві команди активно включилися в гру з перших хвилин. Першими невеликою перевагою заволоділи українки, які завдяки кільком вдалим атакам повели з рахунком 5:2. Щоправда, чорногорська збірна швидко відповіла власним ривком і перехопила ініціативу, вийшовши вперед – 8:10. Після цього гра перейшла у відкритий баскетбол, де команди регулярно обмінювалися результативними атаками, а лідерство неодноразово змінювалося.

Обидві збірні демонстрували непогану ефективність у нападі. Українки стабільно набирали очки з-під кільця та з лінії штрафних, адже захищатися проти Аліни Ягупової – той ще виклик, тоді як чорногорки робили ставку на дальні кидки. Саме триочкові стали однією з ключових складових їхньої гри: суперниці реалізували п’ять із дев’яти спроб з-за дуги, що дозволяло їм триматися на рівні з українською командою та навіть виходити вперед.

Вирішальною стала кінцівка відрізку. За рахунку 21:23 чорногорки зуміли провести результативний ривок у п’ять очок поспіль, скориставшись помилками українок у нападі та швидкими переходами в атаку. У підсумку відставання збірної України збільшилося до семи – 21:28, що дозволило Чорногорії завершити відрізок із більш комфортною перевагою.

Друга чверть

Друга чверть розпочалася не надто вдало для збірної України. Чорногорська команда одразу організувала ривок і поступово почала збільшувати свою перевагу. У підсумку різниця в рахунку вперше стала двозначною – суперниці відірвалися на 11 очок. Українки певний час не могли знайти свою гру в нападі: майже три хвилини команда не набирала очок, а спроби з дальньої дистанції, навіть із відкритих позицій, одна за одною залишалися нереалізованими. Зламати цю серію невдач змогла капітан команди Аліна Ягупова, яка нарешті влучила з-за дуги та трохи оживила атаку української збірної. Однак чорногорки миттєво відповіли власним триочковим у наступній атаці, намагаючись не дозволити суперницям скоротити відставання.

Після цього на майданчику розпочався відрізок, який сміливо можна назвати ривком імені Аліни Ягупової. Лідерка збірної України повністю взяла гру на себе: вона раз за разом проривалася у трисекундну зону, впевнено завершуючи проходи під кільце, а також почала влучати з дальньої дистанції. Завдяки її агресивним діям у нападі українки поступово скорочували відставання. За ці 10 хвилин Ягупова набрала одразу 12 очок, фактично власноруч повернувши команду в гру та дозволивши збірній України повністю нівелювати попередній розрив у рахунку – на перерву команди пішли з рахунком 38:38.

Третя чверть

Після великої перерви ініціативу знову перехопила збірна Чорногорії. Суперниці активніше діяли в нападі та намагалися нав’язати більш фізичну гру, що поступово почало створювати проблеми для української команди. Одним із неприємних моментів цієї чверті стали фоли в захисті з боку українок, які надто часто зупиняли атаки суперниць із порушеннями правил.

Саме через це чорногорки регулярно отримували можливість виконувати штрафні кидки, що дозволяло їм стабільно поповнювати свій доробок очками. Ситуація ускладнилася ще й тим, що вже до п’ятої хвилини чверті збірна України опинилася у фол-траблі. Через перевищення командного ліміту фолів кожне наступне порушення автоматично відправляло суперниць на лінію штрафних, чим чорногорська команда неодноразово скористалася.

Попри це, українки намагалися втриматися в грі та відповідали результативними атаками. Упродовж чверті рахунок неодноразово змінювався, а перевага переходила від однієї команди до іншої, створюючи справжні «гойдалки» на табло. Проте в кінцівці відрізку трохи точніше зіграли саме чорногорки, які зуміли зберегти невелику перевагу і завершили чверть, ведучи в рахунку три очки – 53:56.

Четверта чверть

У заключній десятихвилинці проблеми, які були присутні ще в третій чверті, для збірної України лише загострилися. Уже на старті відрізку українки дуже швидко набрали командні фоли – за перші три хвилини судді зафіксували чотири порушення. Це суттєво ускладнило гру в захисті, адже будь-який наступний фол фактично давав суперницям шанс поповнювати рахунок із лінії штрафних. Парадоксальним на цьому фоні вийшло те, що перше вилучення за перебір особистих фолів зібрала не українка, а чорногорка Зорана Радоньїч.

Паралельно не складалася гра і в нападі. Синьо-жовті довго не могли знайти свій ритм, припускалися помилок та не реалізовували свої кидки. У підсумку за першу половину четвертої чверті українська команда змогла набрати лише три очки, що дозволило суперницям поступово збільшувати відрив. Додаткових проблем додала й натуралізована американка Наташа Мак, яка стала ключовою фігурою у нападі Чорногорії. Центрова діяла дуже схоже до того, як у першій половині матчу грала Аліна Ягупова для України: активно брала м’яч на себе, проривалася у «фарбу» та завершувала атаки кидками з-під кільця.

На фоні надзвичайно низької результативності українок перевага Чорногорії лише зростала. Суперниці впевнено контролювали темп гри та використали проблеми України в атаці. У підсумку чорногорки виграли заключну чверть із переконливим рахунком 23:8, що й визначило підсумковий результат зустрічі – 79:61 на їхню користь.

Кваліфікація Чемпіонату Європи 2027. Жінки

Україна – Чорногорія 61:79 (21:28, 17:10, 15:18, 8:23)

Україна: Алексейчик 5 очок + 5 підбирань + 7 асистів, Ягупова 31 очко + 6 підбирань + 4 асисти, Філевич 10 очок + 2 підбирання + 1 асист, Уро-Нілє 7 очок + 5 підбирань + 2 асисти, Юркевічус 2 очки + 12 підбирань + 1 асист – старт, Ляшко 0 + 2 підбирання + 2 асисти, Тиха 3 очки + 2 підбирання + 1 асист, Кулеша 3 очки + 1 підбирання, Бойко 0 + 1 підбирання, Гутевич 0 + 1 асист

Турнірне становище після четвертого туру

Україна опустилася на третє місце в групі, пропустивши вперед чорногорок за різницею в особистих зустрічах. Тепер шансом синьо-жовтих на друге місце є лише перемога над Болгарією з будь-яким рахунком і поразка Чорногорії від неї.

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027. У межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2027 збірна України зіграє з Чорногорією 11 березня 2026 року в Ризі (початок матчу о 19:00), з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдіві (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку (початок матчу о 17:00).