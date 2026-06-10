Колишній напарник Забарного перейшов у «Тоттенгем»

«Шпорам» досвідчений центрбек дістався безкоштовно

Оборонець Маркос Сенесі змінив англійський «Борнмут» на лондонський «Тоттенгем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Аргентинець переїхав до столиці вільним агентом. Його контракт із «вишнями» розрахований до 30 червня. У складі «Борнмута» Сенесі провів чотири сезони, зокрема два повних він відіграв пліч-о-пліч із українським оборонцем Іллею Забарним.

Зі «шпорами» центрбек підписав тривалий контракт. Орієнтовний термін угоди – чотири роки. «Тоттенгем» у боротьбі за аргентинського оборонця випередив низку провідних клубів Англії – «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» і лондонський «Челсі».

Сенесі в нинішній кампанії провів 39 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав пять результативних передач. За плечима центрбека також три матчі в збірній Аргентини, але в заявку на Чемпіонат світу Сенесі не потрапив.

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