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Колишній напарник Забарного перейшов у «Тоттенгем»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишній напарник Забарного перейшов у «Тоттенгем»
Маркос Сенесі змінив прописку в межах АПЛ
фото: ФК «Тоттенгем»

«Шпорам» досвідчений центрбек дістався безкоштовно

Оборонець Маркос Сенесі змінив англійський «Борнмут» на лондонський «Тоттенгем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Аргентинець переїхав до столиці вільним агентом. Його контракт із «вишнями» розрахований до 30 червня. У складі «Борнмута» Сенесі провів чотири сезони, зокрема два повних він відіграв пліч-о-пліч із українським оборонцем Іллею Забарним.

Зі «шпорами» центрбек підписав тривалий контракт. Орієнтовний термін угоди – чотири роки. «Тоттенгем» у боротьбі за аргентинського оборонця випередив низку провідних клубів Англії – «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» і лондонський «Челсі».

Сенесі в нинішній кампанії провів 39 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав пять результативних передач. За плечима центрбека також три матчі в збірній Аргентини, але в заявку на Чемпіонат світу Сенесі не потрапив.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Тоттенхем Готспур ФК «Борнмут» Маркос Сенесі

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