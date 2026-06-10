«Атлетіко» близький до перехоплення трансферної цілі «Барселони» – ЗМІ

Столичний клуб поцупить ветерана збірної Португалії

Мадридський «Атлетіко» наблизився до підписання півзахисника Бернарду Сілви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Chiringuito.

У міжсезоння португалець покине англійський «Манчестер Сіті». «Матрацники» готові перехопити хавбека в іспанської «Барселони». Мадридці запропонували Сілві вдвічі більшу зарплату.

Донедавна «Барса» була головним претендентом на ветерана. Менеджмент чемпіона Іспанії сподівався, що Сілва прийме пропозицію контракту на два роки. Натомість брати участь в «аукціонах» із іншими зацікавленими клубами «Барселона» не налаштована.

Сілва в нинішньому сезоні провів 53 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та п'ять результативних передач. Раніше хавбек виступав за французький «Монако» та лісабонську «Бенфіку».

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.