Як збірна України з баскетболу готується до матчу проти Швейцарії: фотогалерея

Як збірна України з баскетболу готується до матчу проти Швейцарії: фотогалерея
Санон є одним з лідерів збірної України з баскетболу

Україна зі Швейцарією зіграє 16 серпня

У суботу, 16 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу зіграє третій матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Поєдинок, в якому наша команда протистоятиме збірній Швейцарії, розпочнеться о 17:00.

Номінально домашню зустріч наша команда проводитиме в Ризі на майданчику Олімпійського центру.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

