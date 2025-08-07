Головна Спорт Новини
Клуби баскетбольної Суперліги проголосували за те, щоб грати матчі в прифронтових регіонах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Клуби баскетбольної Суперліги проголосували за те, щоб грати матчі в прифронтових регіонах
Клуби баскетбольної Суперліги визначили формат наступного сезону

Скоріше за все, змагання у чоловічій Суперлізі в сезоні 2025/26 відбудуться в три кола

Відбулося закрите засідання керівників клубів Суперліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на basket.com.ua.

Головною темою проведення засідання стало обговорення формату змагань Суперліги наступного сезону, а також можливість проведення ігор в прифронтових регіонах.

За інформацією basket.com.ua, з результатом голосування 9-1 клуби проголосували за те, щоб приймати матчі чемпіонату в прифронтових регіонах.

Що стосується питання формату змагань, то більшість учасників засідання підтримали минулорічну систему з баблами. Скоріше за все, змагання у чоловічій Суперлізі в сезоні 2025/26 відбудуться в три кола.

При цьому варто зазначити, що це лише голосування клубів, а формат наступного сезону буде визначати Виконком ФБУ.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Наступний свій матч проти Словаччини наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 9 серпня.

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. 

