Україна – Хорватія: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-16

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Трансляція гри Україна – Хорватія проходитиме на YouTube-каналі FIBA

Початок матчу – о 17:00 за київським часом.

Збірна України з баскетболу сьогодні, 12 серпня, зіграє свій заключний матч групового раунду чемпіонату Європи U-16, в якому протистоятиме команді Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Україна підходить до цієї гри на другому місці з 3 перемогами в 4 матчах, Хорватія виграла всі чотири матчі групи. Дві кращі збірні групи гратимуть в плей-оф за 1-8 місця, 3-4 місце в групі продовжить грати на Євробаскеті за 9-16 місця.

Нагадаємо, збірна України U-16 оформила свою третю перемогу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, здолавши Косово з рахунком 77:55.

Наша команда виграла першу половину (+4), після чого зробила потужний ривок у третій чверті – 25:10. В четвертій десятихвилинці підопічні Олега Шевченка вже впевнено контролювали гру та довели її до перемоги. Збірна України виграла підбирання, зокрема в нападі (22-13), набрала більше очок після втрат суперника, більше очок у швидкому нападі та на 18 очок другого шансу більше.

Кращим гравцем у складі нашої команди в цій грі став Дмитро Даценко, у якого 23 очка та 8 підбирань (РЕ 20), дабл-дабл у Євгена Татунчака – 12 очок + 11 підбирань (РЕ 16).

Чемпіонат Європи U-16. Чоловіки, група С

Скоп’є, Північна Македонія

Україна – Косово 77:55 (16:18, 19:13, 25:10, 17:14)

Україна: Даценко 23 + 8 підбирань, Татунчак 12 + 11 підбирань – 5 втрат, Дьордяй 8, Петрик 8, Покойовий 1 – старт, Ганицький 11 + 3 передачі, Шерстюк 9 + 7 підбирань + 5 передач, Свиридов 5, Кравцов 0, Семенов 0, Шамрай 0.

