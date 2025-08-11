Головна Спорт Новини
Україна розгромила Косово на чемпіонаті Європи з баскетболу U-16

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Свій заключний матч групового раунду Україна зіграє у вівторок, 12 серпня, о 17:00 проти Хорватії

Кращим гравцем у складі нашої команди у грі з Косово став Дмитро Даценко

Збірна України U-16 оформила свою третю перемогу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, здолавши Косово з рахунком 77:55. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда виграла першу половину (+4), після чого зробила потужний ривок у третій чверті – 25:10. В четвертій десятихвилинці підопічні Олега Шевченка вже впевнено контролювали гру та довели її до перемоги. Збірна України виграла підбирання, зокрема в нападі (22-13), набрала більше очок після втрат суперника, більше очок у швидкому нападі та на 18 очок другого шансу більше.

Кращим гравцем у складі нашої команди в цій грі став Дмитро Даценко, у якого 23 очка та 8 підбирань (РЕ 20), дабл-дабл у Євгена Татунчака – 12 очок + 11 підбирань (РЕ 16).

Свій заключний матч групового раунду збірна України зіграє у вівторок, 12 серпня, о 17:00 проти Хорватії. Після чотирьох зіграних матчів в активі збірної України три перемоги. 

Дві кращі збірні групи гратимуть в плей-оф за 1-8 місця, 3-4 місце в групі продовжить грати на Євробаскеті за 9-16 місця.

Чемпіонат Європи U-16. Чоловіки, група С

Скоп’є, Північна Македонія

Україна – Косово 77:55 (16:18, 19:13, 25:10, 17:14)

Україна: Даценко 23 + 8 підбирань, Татунчак 12 + 11 підбирань – 5 втрат, Дьордяй 8, Петрик 8, Покойовий 1 – старт, Ганицький 11 + 3 передачі, Шерстюк 9 + 7 підбирань + 5 передач, Свиридов 5, Кравцов 0, Семенов 0, Шамрай 0.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. 

Теги: баскетбол

