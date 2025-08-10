Головна Спорт Новини
Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу поразкою завершила чемпіонат Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу поразкою завершила чемпіонат Європи
Українки не зуміли стримали Ізабель Салліван

Україна посіла 8 місце у Дивізіоні В

Жіноча збірна України з баскетболу U-20 поступилась Ірландії 58:66 в останньому матчі на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, зайнявши підсумкове 8-ме місце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Перша половина гри вийшла рівною – більшість першої чверті попереду були українки, які при цьому не вигравали більше +3 очок, а в другій чверті вже Ірландія була попереду, але в підсумку на велику перерву команди пішли за рахунку 30:29 на користь ірландок.

На старті третьої чверті Ірландія зробила ривок 9:0 і попри намагання українок скоротити відставання, суперниці виграли десятихвилинку 21:14. В останній чверті Ірландія спокійно тримала гру під контролем, вела навіть +12, а завершився матч з рахунком 66:58.

Українки не зуміли стримали Ізабель Салліван, яка набрала 33 очка, зокрема реалізувала 7/14 триочкових. У України, яка грала без Поліни Тупало, найрезультативнішою стала Валерія Куценко, яка набрала 18 очок (4/9 триочкових).

Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В. За 7-8 місця

Мішкольц, Угорщина

Ірландія – Україна 66:58 (14:10, 16:19, 21:14, 15:15)

Україна: Лавринець 6 + 4 передачі, Куценко 18, Петришак 2, Богаченко 5, Шахватова 4 + 7 підбирань – старт; Синякова 6 + 11 підбирань, Тинщук 6, Виповська 4, Шошоя 3, Тиха 2 + 5 передач, Черниш 2.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. 

Теги: баскетбол

