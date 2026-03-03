Сноубордист Харук став віцечемпіоном етапу Кубка Європи
Впродовж двох днів у Давосі відбувалися змагання у паралельному слаломі
Український сноубордист Михайло Харук став віцечемпіоном етапу Кубка Європи у швейцарському Давосі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
Впродовж двох днів у Давосі відбувалися змагання у паралельному слаломі.
Перший змагальний день став медальним для України. Михайло Харук дістався фіналу, де поступився супернику з Чехії, та здобув срібну нагороду.
У чвертьфіналі також змагався Михайло Кабалюк, який у підсумку став 8-м.
Серед жінок найкращий з українок результат показала Віта Боднарук, яка посіла 9-ту позицію у другий день змагань.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
