Сноубордист Харук став віцечемпіоном етапу Кубка Європи

Український сноубордист Михайло Харук став віцечемпіоном етапу Кубка Європи у швейцарському Давосі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Впродовж двох днів у Давосі відбувалися змагання у паралельному слаломі.

Перший змагальний день став медальним для України. Михайло Харук дістався фіналу, де поступився супернику з Чехії, та здобув срібну нагороду.

У чвертьфіналі також змагався Михайло Кабалюк, який у підсумку став 8-м.

Серед жінок найкращий з українок результат показала Віта Боднарук, яка посіла 9-ту позицію у другий день змагань.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце