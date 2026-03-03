Головна Спорт Новини
Сноубордист Харук став віцечемпіоном етапу Кубка Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Михайло Харук (ліворуч) дістався фіналу, де поступився супернику з Чехії
фото: ДЦОП ЗВС / Bukovel Snowboard Team

Впродовж двох днів у Давосі відбувалися змагання у паралельному слаломі

Український сноубордист Михайло Харук став віцечемпіоном етапу Кубка Європи у швейцарському Давосі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Впродовж двох днів у Давосі відбувалися змагання у паралельному слаломі.

Перший змагальний день став медальним для України. Михайло Харук дістався фіналу, де поступився супернику з Чехії, та здобув срібну нагороду.

У чвертьфіналі також змагався Михайло Кабалюк, який у підсумку став 8-м.

Серед жінок найкращий з українок результат показала Віта Боднарук, яка посіла 9-ту позицію у другий день змагань.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: сноуборд спорт

