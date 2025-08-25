Ястремська програла росіянці у першому колі US Open

Доля поєдинку вирішилася у третьому сеті

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла у своєму стартовому матчі на US Open. Про це повідомляє «Главком».

Даяна Ястремська стала другою представницею України, яка розпочала виступи на Відкритому чемпіонаті США. Перед нею на корт виходила Юлія Стародубцева, яка у стартовому матчі поступилася росіянці Анні Блінковій.

Суперницею Ястремської у першому колі стала росіянка Анастасія Павлюченкова.

Початок зустрічі склався для Ястремської непросто – Павлюченкова зробила ривок і повела 3:1. Однак українка зуміла повернути інтригу й довела сет до тайбрейка, де вирвала перемогу – 7:6.

У другій партії боротьба знову була максимально рівною: суперниці обмінювалися виграними геймами і знову дійшли тайбрейку. Цього разу сильнішою була Павлюченкова, зрівнявши рахунок за сетами.

Доля поєдинку вирішилася у третьому сеті. Ястремська втратила одну свою подачу, що дозволило Павлюченковій оформити перемогу – 6:4 у вирішальній партії.

Перше коло US Open-2025

Анастасія Павлюченкова – Даяна Ястремська 6:7, 7:6, 6:4.

Нагадаємо, на турнірі ще не стартували лідерки українського тенісу – Марта Костюк та Еліна Світоліна.

[12] Еліна Світоліна (Україна, №13 WTA) – Анна Бондар (Угорщина, №96 WTA)

Рахунок особистих протистоянь: 2-0

Еліна Світоліна 12-й раз виступить на турнірі в Нью-Йорку. Свій найкращий результат вона показала у 2019 році, коли дійшла до півфіналу. У попередньому сезоні українка зупинилася на стадії третього кола.

Цього сезону Світоліна перемагала Бондар у другому колі Ролан Гаррос та на старті Вімблдону.

[27] Марта Костюк (Україна, №29 WTA) – Кеті Бултер (Велика Британія, №48 WTA)

Рахунок особистих протистоянь: 0-1

Марта Костюк шостий сезон поспіль зіграє в основній сітці змагань. Двічі українська тенісистка доходила до третього раунду - в 2020 році і в минулому сезоні.

Минулого року Костюк поступилася Бултер у вирішальному матчі на турнірі WTA 500 у Сан-Дієго.