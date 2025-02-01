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Ястремська розгромила 39-ту ракетку і вийшла у фінал турніру WTA 500

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Ястремська розгромила 39-ту ракетку і вийшла у фінал турніру WTA 500
Даяна Ястремська
фото: tennisua.org

Даяна у двох сетах розгромила Клару Таусон у півфіналі п'ятисотника

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 72) пробилася до фіналу турніру WTA 500 у Лінці (Австрія).

У півфіналі українка впевнено переграла Клару Таусон (Данія, WTA 39) за 1 годину і 48 хвилин.

WTA 500 Лінц. Хард у приміщенні. 1/2 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) [5] – Клара Таусон (Данія) [8] – 6:1, 6:4

Це була друга зустріч суперниць. Даяна виграла друге очне протистояння.

У середині другої партії, за рахунку 3:2 на користь Таусон, Даяна взяла медичний тайм-аут. Судячи з усього, Ястремську турбувала спина. Але після невеликої перерви українка вийшла на корт і забрала 3 гейми поспіль, а потім закрила за собою поєдинок. У 8-му геймі на подачі вона врятувала 5 брейк-пойнтів.

У фіналі австрійського п'ятисотника Даяна зіграє проти переможниці протистояння Кароліна Мухова (Чехія, WTA 19) – Єкатерина Александрова (WTA 30).

Ястремська вперше з лютого 2022 року вийшла у фінальний матч на рівні Туру. Даяна п'ять разів грала у вирішальних поєдинках на турнірах WTA, на її рахунку три трофеї: у 2018-2019 роках вона ставала чемпіонкою у Гонконзі, Хуахіні та Страсбурзі.

Даяна на своєму шляху до фіналу Лінца, крім Таусон, переграла Лючію Бронцетті, Антонію Ружич і Марію Саккарі.

Фінал у Лінці запланований на 2 лютого. У неділю за трофей на цих кортах з українок побореться не тільки Ястремська, а й сестри Кіченок Людмила і Надія, які грають в одному дуеті в парному розряді.

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Теги: теніс українка Клара Таусон Україна Даяна Ястремська Данія Австрія

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