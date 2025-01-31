Ястремська здолала екстретю ракетку та вийшла до півфіналу WTA 500 (відео)

Ястремська переграла Марію Саккарі та повісила бублик

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 72) пробилася до півфіналу турніру WTA 500 у Лінці, Австрія.

У 3-му раунді українка у двох сетах розібралася з екс-3-ю ракеткою світу Марією Саккарі (Греція, WTA 31) за 1 годину та 20 хвилин.

WTA 500 Лінц. Хард у приміщенні. 1/4 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) [5] – Марія Саккарі (Греція) [3] – 7:5, 6:0

Це була друга зустріч суперниць. У 2024 році українка програла представниці Греції в 1/16 фіналу тисячника в Маямі.

Ястремська вийшла у свій перший півфінал після Australian Open 2024 на рівні Туру і в 21-й за кар'єру. На цій стадії українка здобула 12 перемог і 8 разів зазнала поразки.

Наступною суперницею Даяни буде переможниця протистояння Клара Таусон (Данія, WTA 39) – Анна Блінкова (WTA 83). І Таусон, і Блінкова в Лінці вже вибили по одній українці. Клара в 1-му раунді впоралася з Ангеліною Калініною, а Блінкова у 2-му колі виграла в Еліни Світоліної.

Даяна на своєму шляху до півфіналу Лінца, крім Саккарі, також виграла у Лючії Бронцетті та Антонії Ружич.

Крім Ястремської, на австрійських кортах виступи також продовжують ще Людмила і Надія Кіченок, але в парному розряді. 31 січня вони проведуть півфінальний поєдинок.