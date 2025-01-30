Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Лінці

Даяна у двох сетах переграла Антонію Ружич у 2-му раунді п'ятисотника в Австрії

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 72) пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Лінці (Австрія), який проводиться на хардових покриттях у приміщенні.

У 2-му раунді українка у двох сетах переграла Антонію Ружич (Хорватія, WTA 168) за 1 годину та 30 хвилин.

WTA 500 Лінц. Хард у приміщенні. 1/8 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) [5] – Антонія Ружич (Хорватія) [Q] – 7:5, 6:1

У першій партії Даяна програвала 2:4 (0:40) на подачі, але зуміла повернутися у гру і забрати стартовий сет, а потім закрити за собою поєдинок.

У чвертьфіналі Лінца Ястремська зіграє проти Марії Саккарі (Греція, WTA 31).