Євро Формула-3 на Нюрбургринзі: Шумахер переміг і зберіг надію на титул
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Мік Шумахер виграв першу гонку європейської Формули-3 на Нюрбургринзі після того, як очолив пелотон у першому повороті
Шумахер стартував другим, але краще за володаря поулу Роберта Шварцмана, і російський учасник молодіжної програми Ferrari не зміг нічого вдіяти.
Це дозволило Армтронгу пробитися на сьоме місце. Хаос на старті також допоміг прорватися на шосту позицію Артему Петрову, але судді зафіксували у нього фальстарт і покарали проїздом по піт-лейн. Тому Армстронг став шостим.
Події у першому повороті спричинили появу автомобіля безпеки. Після рестарту Шварцман напосів на Шумахера, але Мік і не збирався здаватися.
На певний час Шумахер трохи відірвався від росіянина на 1,3 секунди. На завершальних колах Шварцман був лише у півсекунди позаду Шумахера і стільки ж програвав Дену Тіктему.
Протеже Red Bull, до речі, на першому колі у другому повороті поступився позицією Ральфу Арону, але відігрався і на початку дев’ятого кола повернувся на третє місце.
На фініші лідер чемпіонату напосів на Шварцмана, що допомогло Шумахеру спокійніше проїхати останні кола і фінішувати у 0,8 секунди попереду Роберта. А Тіктем так і перетнув фінішну смугу третім.
Джерело: ua.Motorsport.com