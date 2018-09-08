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    Євро Формула-3 на Нюрбургринзі: Шумахер переміг і зберіг надію на титул

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    <span class="msnt-gallery_info-item_title">Фото: FIA F3</span> - Євро Формула-3 на Нюрбургринзі: Шумахер переміг і зберіг надію на титул
    Фото: FIA F3

    Мік Шумахер виграв першу гонку європейської Формули-3 на Нюрбургринзі після того, як очолив пелотон у першому повороті

    Шумахер стартував другим, але краще за володаря поулу Роберта Шварцмана, і російський учасник молодіжної програми Ferrari не зміг нічого вдіяти.

    На старті стався контакт Джехана Дарували та Алекса Пало, який втратив контроль над машиною і вилітаючи з траси також зачепив Юрія Віпса, який після цього зійшов на наступному колі.

    Це дозволило Армтронгу пробитися на сьоме місце. Хаос на старті також допоміг прорватися на шосту позицію Артему Петрову, але судді зафіксували у нього фальстарт і покарали проїздом по піт-лейн. Тому Армстронг став шостим.

    Події у першому повороті спричинили появу автомобіля безпеки. Після рестарту Шварцман напосів на Шумахера, але Мік і не збирався здаватися.

    На певний час Шумахер трохи відірвався від росіянина на 1,3 секунди. На завершальних колах Шварцман був лише у півсекунди позаду Шумахера і стільки ж програвав Дену Тіктему.

    Протеже Red Bull, до речі, на першому колі у другому повороті поступився позицією Ральфу Арону, але відігрався і на початку дев’ятого кола повернувся на третє місце.

    На фініші лідер чемпіонату напосів на Шварцмана, що допомогло Шумахеру спокійніше проїхати останні кола і фінішувати у 0,8 секунди попереду Роберта. А Тіктем так і перетнув фінішну смугу третім.

    Джерело: ua.Motorsport.com

    Автоспорт
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