Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі



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Нерви угорців виявилися міцнішими

Надто гостинним виявилося Запоріжжя для збірної Угорщини з баскетболу

У другому турі відбору на Євробаскет 2020 збірна України вдома грала з сенсаційними угорцями.

Мадяри у першому турі доволі несподівано перемогли чинних чемпіонів субконтиненту - словенців - у й Запоріжжя прибули у статусі другої команди групи. На першій же позиції отаборились вихованці Айнарса Багатскіса.

Матч вийшов рівним і малорезультативним, проте драматичним й неперадбачуваним - з клатчем та нервами. За 4 секунди до завершення основного часу Володимир Герун двічі влучив зі штрафного, та, здавалося, вже перевів гру в овертайм, але у швидкій атаці гості зуміли набрати ще два бали.

В команди Айнарса Багатскіса лишалося дві десяті секунди на порятунок матчу, проте, дива не сталося. 60:62 – перемога збірної Угорщини.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2021

Чоловіки. Кваліфікація. Група F. 2 тур

23 лютого

Запоріжжя. 18:00

Україна – Угорщина 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15 )

Україна: Липовий 2 + 6 підбирань, Герун 12, Пустозвонов 2, Близнюк 8 + 6 підбирань, Бобров 12 + 9 підбирань, Пустовий 12, Лукашов 4 + 7 передач, Крутоус , Петров , Зотов 5, Павлов 3.

В іншому матчі групі F збірна Словенії обіграла вдома Австрію 85:78.

Наразі, одноосібним лідером групи з двома перемогами у активі є команда Угорщини, другу позицію, маючи кращий баланс забитих та пропущених, посідає наша збірна. Третя – Словенія, замикають турнірку австрійці з двома поразками в пасиві.

Наступні матчі відбору на Євробаскет-2021 відбудуться аж наприкінці осені – 28 листопада наші хлопці зіграють у Словенії, а 30 листопада вдома прийматимуть австрійців.