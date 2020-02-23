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    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі

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    Нерви угорців виявилися міцнішими - Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Нерви угорців виявилися міцнішими

    Надто гостинним виявилося Запоріжжя для збірної Угорщини з баскетболу

    У другому турі відбору на Євробаскет 2020 збірна України вдома грала з сенсаційними угорцями.

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    Мадяри у першому турі доволі несподівано перемогли чинних чемпіонів субконтиненту - словенців - у й Запоріжжя прибули у статусі другої команди групи. На першій же позиції отаборились вихованці Айнарса Багатскіса.

    Матч вийшов рівним і малорезультативним, проте драматичним й неперадбачуваним - з клатчем та нервами. За 4 секунди до завершення основного часу Володимир Герун двічі влучив зі штрафного, та, здавалося, вже перевів гру в овертайм, але у швидкій атаці гості зуміли набрати ще два бали.

    В команди Айнарса Багатскіса лишалося дві десяті секунди на порятунок матчу, проте, дива не сталося. 60:62 – перемога збірної Угорщини. 

    ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2021

    Чоловіки. Кваліфікація. Група F. 2 тур

    23 лютого

    Запоріжжя. 18:00

    Україна – Угорщина 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15 )

    Україна: Липовий 2 + 6 підбирань, Герун 12, Пустозвонов 2, Близнюк 8 + 6 підбирань, Бобров 12 + 9 підбирань, Пустовий 12, Лукашов 4 + 7 передач, Крутоус , Петров , Зотов 5, Павлов 3.

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    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі
    Євробаскет 2021: Збірна України програла угорцям у Запоріжжі

    В іншому матчі групі F збірна Словенії обіграла вдома Австрію 85:78.

    Наразі, одноосібним лідером групи з двома перемогами у активі є команда Угорщини, другу позицію, маючи кращий баланс забитих та пропущених, посідає наша збірна. Третя – Словенія, замикають турнірку  австрійці з двома поразками в пасиві. 

    Наступні матчі відбору на Євробаскет-2021 відбудуться аж наприкінці осені – 28 листопада наші хлопці зіграють у Словенії, а 30 листопада вдома прийматимуть австрійців. 

    Запоріжжя Збірна України Угорщина баскетбол Артем Пустовий Володимир Герун В'ячеслав Бобров Олександр Липовий
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